Sport e attività motoria: cosa si può fare e cosa no, le nuove Faq del Governo

L’è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. È consentita non più solo in prossimità della propria abitazione ed è possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri se si tratta di attività sportiva, e di un metro se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione ( qui lo speciale QuiFinanza).