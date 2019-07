Quali sono gli immobili pubblici più pregiati messi in vendita dal governo

Lo stato italiano mette in vendita i suoi gioielli. Per poter ridurre il debito pubblico (ed evitare così la procedura d’infrazione dell’Unione Europea) e, allo stesso tempo, trovare coperture idonee per misure come il Reddito di Cittadinanza e Quota 100, il Governo ha deciso di dare il via al piano straordinario di cessione degli immobili pubblici non utilizzati per finalità istituzionali. Si tratta diche dovrebbero garantirein tre anni. Il Governo punta dunque a incassare circa 30 milioni di euro per ogni immobile messo in vendita. Tra questi, infatti, si trovano dei veri e propri gioielli architettonici: vediamo i più pregiati.