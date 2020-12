La classifica delle province italiane dove si vive meglio

Anche in un anno che più che mai ha stravolto le nostre abitudini come il 2020, il Sole 24 ore ha stilato la sua classifica delle province italiane dove si vive meglio. La 31esima indagine sulla qualità della vita si è posta come obiettivo di analizzare come l’epidemia da coronavirus abbia influenzato i territori. Motivo per il quale quest’anno è stato inserito l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti, parametro che ha avuto un peso maggiore rispetto agli altri 90 indicatori. Le aree tematica sulle quali è stata costruita la classifica sono: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero. Ma vediamo dove si vive meglio in Italia.