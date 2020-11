Le migliori scuole superiori in Italia: la classifica in ogni città

L'edizione 2020 di Eduscopio permette agli studenti delle scuole medie di valutare, dati alla mano, le migliori scuole superiori italiane in base al territorio e all'indirizzo. Attraverso dati incrociati, il report viene compilato dalla Fondazione Giovanni Agnelli su base annuale, e prende in considerazione il successo degli studenti diplomati nei vari istituti. Viene rilevato da Eduscopio il successo ottenuto dalle matricole in ambito universitario, in base al numero di esami dati al primo anno e alle votazioni ottenute, e in ambito lavorativo, con la percentuale di occupazione per i neo diplomati.