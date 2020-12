I migliori ospedali d’Italia 2020 secondo Newsweek

Dalla corsa al vaccino alle raccomandazioni per evitare i contagi: nell'anno che sta finendo, caratterizzato dalla pandemia di Covid, la scienza è entrata nelle case dei cittadini di tutto il mondo. L'opinione pubblica, generalmente poco attenta ai temi sanitari, nel 2020 ha conosciuto l'impegno dei medici nella trincea degli ospedali e l'importanza di avere un sistema sanitario resiliente e capace di fare fronte all'emergenza che stiamo vivendo. Newseek, in collaborazione con Statista, si è chiesta quali sono le migliori strutture in Italia e in altri 20 Paesi.