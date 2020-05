Mascherine, tutte le risposte ai dubbi nelle Faq dell’Iss

Tante, troppe le domande che ancora ci facciamo sull'uso corretto dellenell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Le mascherine, in base al DPCM del 26 aprile che chiarisce le regole per la Fase 2 ( qui lo speciale QuiFinanza), sono divenute obbligatorie negli spazi confinati o all’aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità di mantenere il distanziamento fisico. L’obbligatorietà dell’uso in alcune Regioni è stata estesa anche ad altri contesti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e l’attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca.