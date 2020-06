I guanti proteggono o no dal Coronavirus? Cosa ha detto davvero l’Oms

Guanti sì o guanti no? Anche in Italia si è lungo dibattuto riguardo all'efficacia, o meno, di coprirsi le mani con i guanti, possibilmente usa e getta, per evitare il contagio del Covid, soprattutto in luoghi particolarmente affollati dov'è frequente la condivisione di oggetti, come i supermercati. Ora, arriva una chiara presa di posizione anche da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che spiega come l'uso di guanti in realtà non sia affatto consigliata dalla comunità scientifica per evitare la trasmissione del Coronavirus.