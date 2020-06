Fase 3 al via, ma con differenze: le riaperture diverse per Regione

Da lunedì 15 giugno l'Italia entra nella cosiddetta Fase 3. Ripartono diverse attività fino ad oggi vietate, ma permangono ancora diverse differenze regionali. Aprono le aree gioco per bambini nei parchi e prendono il via i centri estivi, riaprono teatri e cinema e ripartono gli spettacoli dal vivo all'aperto, i centri benessere, le sale gioco e finalmente è possibile tornare a spostarsi da e per l'estero. Già dal 12 giugno sono riprese le competizioni sportive, ma restano vietati gli sport di contatto, per cui, salvo diverse decisioni regionali, si dovrà attendere il 25 giugno. Ma, come dicevamo, restano alcune particolarità decise dalle singole regioni. Eccole...