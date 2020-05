Fase 2, la visita dal dentista passo per passo

Si può andare dal? La risposta è sì. Vero è che l’attività odontoiatrica, che in Italia per il 93% è privata e solo per il 7% pubblica, in realtà non è mai cessata, limitandosi però nella fase uno alla gestione delle urgenze e di quelle prestazioni giudicate indifferibili dal medico e dal paziente. Questo è stato dovuto ad uno spirito di protezione verso operatori e pazienti nella fase acuta della pandemia, pur generando parecchi problemi per tutta una serie di patologie che, essendo state per forza trascurate, hanno rischiato e rischiano di generare gravi compromissioni alla salute del paziente non solo a livello orale ma anche sistemico. Il tavolo tecnico di odontoiatria, insediatosi su proposta del viceministro Pierpaolo Sileri, ha emanato alcune indicazioni operative per la ripartenza in sicurezza dell’attività odontoiatrica ( qui lo speciale QuiFinanza sulla Fase 2).