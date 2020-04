Fase 2, l’Italia dopo il lockdown. Spostamenti, attività, trasporti e lavoro: cosa cambia

L'Italia deve ripartire, in sicurezza, ma il tempo stringe e non si può rimandare ancora. Il premier Conte ha annunciato che dal 4 maggio inizierà la cosiddetta Fase 2, quella del superamento del lockdown e della riapertura di diverse attività. Forse, il capo della task force Vittorio Colao potrebbe riuscire a convincere il premier a anticipare al 27 aprile alcune attività. Ma come sarà la nostra vita, privata e lavorativa, a partire da quella data? Non c'è ancora nulla di certo, ma alcune linee guida che stanno muovendo il Governo sono ormai piuttosto chiare. Scorrete la gallery...