Dove aprire un’impresa? Le migliori città italiane ed europee

Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale che regge l’intera economia dell’area Euro. Solo in Italia se ne contano più di 4 milioni (dato Ufficio Studi ConfCommercio ), mentre nell’Unione Europea ce ne sono 24,5 milioni e danno lavoro a 94,7 milioni di cittadini (dati Unione Europea ). Ma quali sono le migliori città europee dove aprirne una? Ha provato a definirlo SumUp, azienda attiva nel settore dei pagamenti elettronici, che ha realizzato una ricerca ad hoc. L’analisi, chiamata Indice piccole imprese SumUp, ha preso in considerazione diversi fattori, raggruppati in quattro categorie principali:di PMI;rispetto alla superficie della città e rispetto al numero di abitanti;; supporto alle imprese. Ogni città ha ricevuto un punteggio da 0 a 10 per ogni fattore; i voti sono stati poi sommati e ordinati in maniera decrescente: la città con la somma più elevata ha ricevuto un 10 in pagella; quella con la somma più basso uno 0. I voti delle altre città europee sono stati assegnati in maniera proporzionale alla somma dei punteggi ricevuti. La miglior città dove aprire un’impresa in Europa è risultata essere Valencia, seguita da Madrid e Vienna. Nelle prime venticinque posizioni troviamo ben quattro città italiane: Napoli (18esima), Milano (20esima), Roma (22esima) e Torino (23esima).