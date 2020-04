Coronavirus e mascherine, quali usare e quando

Insieme ai guanti e al distanziamento sociale le mascherine sono, e saranno per le settimane a venire, la prima difesa contro il contagio da coronavirus., senza però fissarne l’obbligatorietà. In generale vale la regola chee quando non è possibile rispettare la distanza minima di sicurezza altri, la mascherina diventa obbligatoria.Anche se in Italia si va verso il miglioramento dell’approvvigionamento, il tema mascherine è sempre centrale e dover provvedere da soli spesso è necessario. I dubbi rimangono e le domande sono ancora tante: quando si devono usare? Quali si devono usare? Quelle chirurgiche, le Ffp1, le Ffp2 o le Ffp3? Quale la loro efficacia? Facciamo chiarezza.