Coronavirus e bufale: nuove fake news smentite dal ministero della Salute

, binomio perfetto. Con il diffondersi del Covid, in Rete, sui social e sui vari programmi di messaggistica si sono moltiplicati in breve tempo i casi di fake news sulle caratteristiche del Coronavirus e le modalità di contagio. Il ministero della Salute si è da subito attivato per smentire le notizie false e continua a monitorare quotidianamente la veridicità delle informazioni in circolazione. Dopo aver pubblicato a inizio maggio il dossier ”Coronavirus e fake news” , queste sono le nuove bufale smentite dal ministero.