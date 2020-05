Auto, moto e mezzi pubblici: i nuovi chiarimenti del Governo

Come sappiamo, nella Fase 2 dell'emergenza sanitaria Coronavirus, glinel territorio nazionale, inclusi quelli con i mezzi di trasporto di linea e non di linea, sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o di assoluta urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il Governo ha emanato ulteriori Faq che chiariscono cosa si può fare e cosa no ( qui lo speciale QuiFinanza sulla Fase 2).