Accensione del riscaldamento, il calendario 2020: la mappa con tutte le città

Con i primi freddi in arrivo in molti ci avete chiesto quando si potranno accendere i termosifoni in casa in questo autunno 2020. Prima di tutto dobbiamo ricordare che questo discorso vale esclusivamente per chi ha il riscaldamento condominiale centralizzato, perché chi ha il riscaldamento autonomo invece non è sottoposto ad alcuna limitazione di legge. Inoltre, esistono regolamenti differenti e specifici a seconda della zona in cui ci si trova.