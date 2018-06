Finanziamenti online senza busta paga e senza garanzie. Come fare

editato in: da

Quando ci si ritrova nella situazione di aver bisogno di un prestito, si pensa sempre che sia necessario andare alla filiale della banca più vicina e richiedere un finanziamento.

In reatà, per i finanziamenti urgenti esistono anche i prestiti online, che possono essere una soluzione veloce e semplice. Le banche e le finanziarie che propongono prestiti online infatti hanno anche offerte dedicate a chi ha un lavorio precario, ai lavoratori autonomi e alle categorie senza busta paga, ai cattivi pagatori e ai protestati.

Quando si deve scegliere un prestito online adatto, è necessario partire dalla condizione professionale nella quale ci si trova: in genere è possibile ottenere fino a 60.000 euro online, ma se il prestito è inferiore ai 5.000 euro, si può accedere ad una procedura di finanziamento più veloce e snella. Per verificare l’affidabilità è importante analizzare le informazioni societarie presenti sul sito, la verifica dell’iscrizione della società tra gli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia.

I prestiti online possono essere la soluzione per quei lavoratori privi di busta paga, che altrimenti avrebbero difficoltà ad ottenere un finanziamento nella filiale bancaria. Online sono presenti anche offerte per prestiti per chi è privo di busta paga e senza garante, che non richiedono la presenza del fideiussore, che risponda dei pagamenti nel caso in cui chi ha ottenuto il prestito, non riesca a pagare le rate alla scadenza. Sono prestiti fiduciari o cambializzati, ovvero hanno una garanzia indiretta, costituita da cambiali.

I prestiti online senza busta paga sono disponibili per piccoli importi e si ricevono entro circa sei giorni. Il loro obiettivo è quello di coprire bisogni di liquidità momentanea. Quando viene effettuata la richiesta di prestito, la banca verifica che il cliente non risulti iscritto tra i cattivi pagatori e che non sia stato levato un protesto nei suoi confronti. Da qui si passerà all’esame delle garanzie proposte, come titoli, beni mobili, immobili o contratto di affitto. Se le garanzie sono sufficienti, il prestito viene erogato.

Online, esistono poi prestiti, che possono essere erogati in meno di 24 ore. In questo caso le finanziarie forniscono un parere sulla fattibilità del presto entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui viene presentata la richiesta.

Le finanziarie che propongono il servizio di prestiti online in 24 ore forniscono il prestito entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui viene presentata la richiesta. La procedura è simile ai prestiti che richiedono più giorni lavorativi. Anche in questo caso il prestito prevede un massimo di 5.000 euro da poter richiedere.