Fastweb e Fastmail down in tutta Italia: cosa sta succedendo e cosa fare

Molti utenti Fastweb stanno segnalando malfunzionamenti in tutta Italia per diversi servizi dell’operatore telefonico. I problemi andrebbero avanti da 24 ore, ma intorno alle 13 del 14 giugno Downdetector riporta migliaia di segnalazioni da tutta la Penisola. La maggior parte sono legate alla connessione da rete fissa e mobile, e molte utenze avrebbero anche la linea fissa bloccata.

Fastweb e Fastmail down in tutta Italia: impossibile accedere alle email

I clienti riferiscono in particolare l’impossibilità di accedere all’app Fastweb e al sito del servizio di posta elettronica Fastmail. La pagina non viene caricata dai browser oppure viene visualizzato l’errore 503.

Si tratta dunque di un problema lato server, ed eventuali operazioni da parte dell’utente finale non possono portare ad alcuna soluzione. L’errore viene visualizzato generalmente quando viene effettuata la manutenzione di un sito, anche se Fastweb non ha dato comunicazioni in tal senso.

Nella giornata di domenica 13 giugno sono stati risolti dopo alcune ore i problemi di accesso agli account email, con la possibilità di connettersi da browser o ricevere e inviare nuovi messaggi da applicazioni come Outlook, Gmail, Thunderbird e Mail su iOS.

Sulle pagine social di Fastweb non ci sono aggiornamenti, e sono tanti i clienti che chiedono informazioni e segnalano malfunzionamenti. Per alcuni andrebbero avanti da giorni e addirittura da settimane, con grossi ostacoli per chi si trova a lavorare da casa con lo smart working.

L’operatore non ha reso note le cause del guasto, che sembra essere diffuso in tutta Italia, con segnalazioni da Milano a Palermo, in particolare nelle grandi città, comprese Genova, Firenze e Roma.

Fastweb e Fastmail down in tutta Italia: come contattare l’operatore

Con l’impossibilità di accedere all’Area Clienti Fastweb per molti utenti, rimane solo la possibilità di chiamare il servizio di assistenza al numero 192193 o dall’estero +393730004193. Quest’ultimo è attivo dalle 8 a mezzanotte ed è gratuito dai cellulari con una scheda sim dell’operatore.

Tuttavia sui social sono tante le segnalazioni di chi non riesce a prendere la linea con i call center, e l’alternativa rimane solo quella di scrivere via Twitter al profilo ufficiale @FASTWEBHelp, che risponde in genere entro la prima ora, con un DM, ovvero un messaggio diretto, contenente alcune possibili soluzioni.