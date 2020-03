Falso volantino del Ministero dell’Interno e malware “Corona antivirus”: attenzione

editato in: da

Come vi abbiamo raccontato più volte, purtroppo in questa fase emergenziale si sono moltiplicate le azioni di sciacallaggio ad opera di piccoli criminali che si adoperano per sottrarci informazioni personali o rubarci dati preziosi, per poi arrivare a casa nostra o sul nostro conto corrente.

Vi abbiamo ad esempio spiegato quali sono i 5 messaggi pericolosi a cui non rispondere mai, e ai numerosi tentativi di raggiro che stanno dilagando lungo tutto lo Stivale.

Il falso volantino del Ministero dell’Interno

Si è diffuso in questi giorni, in molte province italiane, un volantino falso scritto su carta intestata del “Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, con il logo della Repubblica Italiana.

Il falso volantino, che in alcune città è stato trovato affisso negli androni dei palazzi e sui muri dei quartieri, invita eventuali non residenti degli stabili a lasciare le case che li ospitano, per rientrare nel proprio domicilio di residenza, perché sarebbe in corso l’attività di controllo delle autorità. Riporta anche l’obbligo di presentare, a richiesta, la documentazione di affitto della casa e i propri documenti con foto.

Napoli è stata tra le prime città in cui il volantino ha fatto la sua comparsa. Ma poi anche Milano, Torino e moltissime altre città. La questura di Napoli a titolo precauzionale in una nota aveva sottolineato che “si tratta di un tentativo di truffa, dal momento che non è stato predisposto alcun documento di questo tipo. Si ricorda di non aprire la porta di casa a persone sconosciute”. In caso di dubbi, si invita a contattare subito i numeri delle forze dell’ordine.

La Polizia invita a stare molto attenti, perché molto probabilmente si tratta della mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle nostre case in questo periodo di emergenza per Covid-19. Chiunque si imbatta in simili volantini è pregato di segnalarne la presenza alle Forze di polizia e di non seguire assolutamente le indicazioni contenute.

Il malware “Corona antivirus”

Non solo. La Polizia postale ha appena scoperto un nuovo malware che rischia di infettare i nostri computer e smartphone. Si chiama di un fantomatico antivirus digitale dal nome “Corona antivirus”, che promette di proteggere dal Covid-19.

La Polizia postale lo ha identificato all’interno di una pubblicità contenuta nel sito web “antivirus-covid19”. Se installato scarica sul pc un malware identificato come Blacknet. Questo nuovo malware è in grado di aggiungere la macchina a una rete di pc controllati da remoto da un amministratore capace di utilizzarla per fini illegali.

Il pericolo, infatti, sta nelle attività che questo hacker è in grado di fare con la macchina, come lanciare attacchi informatici, fare screenshot, scaricare file, rubare dati, sottrarre password e altre cose che metterebbero a rischio l’identità digitale della vittima.

L’invito è sempre lo stesso: diffidare di questi messaggi, evitate di scaricare applicazioni sconosciute e non aprire allegati sospetti. Per ogni informazione utile è possibile consultare e anche segnalare i casi dubbi nel portale della nostra Polizia postale.