Eurojackpot: le estrazioni e le quote di oggi venerdì 15 gennaio 2021

editato in: da

Eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario.

Cos’è Eurojackpot

I Paesi partecipanti sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

L’estrazione di Eurojackpot avviene ogni venerdì alle 20.00.

Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Eurojackpot premia i vincitori con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se si fa 5+2 si vince il jackpot milionario europeo. Si possono anche giocare Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti. Si può giocare anche all’estero in ciascun Paese che partecipa alla sfida internazionale del concorso milionario. Un’eventuale vincita, però, può essere riscossa solo nel Paese in cui è stata effettuata la giocata.

Eurojackpot è sempre milionario. Anche quando viene vinto, il jackpot riparte sempre da 10 milioni di euro e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso.

Le estrazioni di oggi: i numeri vincenti e il montepremi

Concorso n° 2 di venerdì 15 gennaio 2021, montepremi: 44.309.295,00 euro.

Ecco la combinazione vincente dell’ultima estrazione (quella di venerdì scorso la trovate qui).

Combinazione vincente Euronumeri 10 19 32 36 46 4 6

Le estrazioni avvengono alle ore 20.00.

Dove si gioca

Si può giocare in ricevitoria con una schedina, online con un conto gioco e tramite app.

Schedina in ricevitoria

Per giocare la schedina Eurojackpot in ricevitoria basta scegliere almeno 5 numeri e 2 Euronumeri. Ci si può anche abbonare per giocare più volte la propria combinazione preferita, fino a 5 concorsi.

Conto di gioco

Per giocare Eurojackpot online basta essere titolari di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale.

Il conto di gioco per l’effettuazione delle giocate e l’accesso al dettaglio dei movimenti è completamente gratuito. Il conto è strettamente personale ed è identificato da un numero e da un codice PIN. Accedendo al proprio conto si può giocare ad Eurojackpot online e verificare tutti i movimenti relativi alle giocate effettuate oltre che il dettaglio di vincite, prelievi e depositi di denaro.

Per avere un conto di gioco, basta registrarsi al sito di un qualsiasi Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale e sottoscrivere il contratto di conto di gioco, che preveda espressamente la modalità di pagamento delle vincite definite dal regolamento.

Per aprire un conto di gioco è necessario avere 18 anni ed essere in possesso di un codice fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate italiana. Tutti i Punti di Vendita online Eurojackpot li trovate qui.

App

Con l’app di Eurojackpot (che potete scaricare gratuitamente qui, è utilizzabile sia con smartphone che con tablet) potete:

creare una schedina scegliendo i vostri numeri preferiti, oppure affidarvi alla fortuna scuotendo il telefono con la modalità Shake o tramite una giocata casuale

inviare la giocata al Punto di Vendita più vicino: basterà comunicare il codice di prenotazione al rivenditore, che convaliderà immediatamente la tua giocata

verificare la giocata inquadrando il QR-Code riportato sulla ricevuta di gioco

giocare direttamente online dal vostro conto di gioco

archiviare le giocate.

Le quote, quanto si vince

Eurojackpot ha un montepremi pari al 50% della raccolta, che consente premi ricchi anche per le categorie minori. Con una combinazione si può partecipare a 12 categorie di vincita.

5+2 il jackpot milionario europeo

5+1 circa 506.516 euro

5+0 circa 102.154 euro

4+2 circa 4.237 euro

4+1 circa 238 euro

4+0 circa 105 euro

3+2 circa 57 euro

2+2 circa 20 euro

3+1 circa 18 euro

3+0 circa 14 euro

1+2 circa 10 euro

2+1 circa 8 euro.

Le probabilità di vincita le trovate qui.

Come e entro quanto riscuotere i premi

Le modalità di riscossione dei premi dipendono dall’importo degli stessi:

vincita inferiore o uguale a 520 euro: presso tutti i Punti di Vendita Sisal

vincita inferiore o uguale a 5.200 euro: nel Punto di Vendita dove avete giocato, presso i punti pagamento abilitati e presso gli uffici Sisal

vincita superiore a 5.200 euro: solo presso i punti appositamente abilitati dal concessionario e presso gli uffici Sisal di Milano e Roma

vincita superiore a 52.000 euro: solo negli uffici di Pagamento Premi delle sedi Sisal di Milano e Roma.

Per riscuotere una vincita occorre la ricevuta di gioco originale per le vincite che prevedono il pagamento anche in contanti secondo i limiti della legge vigente. Per le vincite di importo superiore per le quali è previsto il pagamento solo con assegno non trasferibile o bonifico bancario/postale è necessario anche un documento di identità valido.

Il termine massimo entro il quale presentare le ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Dopo 60 giorni, si potrà consegnare la ricevuta solo presso gli uffici Sisal di Milano e Roma. Costituisce eccezione la vincita pari o superiore ad euro 10 milioni per la quale il termine per poterla reclamare è stabilito in 3 anni dalla fine dell’anno solare nel quale è avvenuta l’estrazione in cui è stata realizzata la vincita.