Estrazione biglietti e premi Lotteria Italia 2018-19

Come ogni anno, tutto è pronto per il tradizionale appuntamento della Lotteria Italia, con l’estrazione dei biglietti vincenti oggi, domenica 6 gennaio 2019.

L’estrazione dei biglietti baciati dalla Dea Bendata quest’anno è stata abbinata al programma “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, condotta da Amadeus. Lo show andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle 20.35 e vedrà l’estrazione finale dei cinque biglietti vincenti, che verranno annunciati durante la serata insieme ai premi di prima categoria. Immancabile il primo premio, l’ambito montepremi che quest’anno tocca i 5 milioni di euro.

La trasmissione in onda durante la serata della Befana coinvolgerà numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Loretta Goggi, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Marco Giallini, Riccardo Rossi, Frank Matano, Alessio Boni, Massimiliano Bruni, Paolo Fox. Tra questi, a cinque personaggi che si sfideranno, verranno abbinati i cinque biglietti di prima categoria e, in base a come si classificheranno, determineranno l’ordine dei premi.

Nonostante l’appuntamento sia ancora sentito e ormai faccia parte della tradizione, le vendite dei biglietti hanno registrato un netto calo negli ultimi 12 mesi. Se nel 2017 infatti si è toccata quota 8,6 milioni di biglietti venduti, nel 2018 si è arrivati solamente a 7 milioni. Se poi ci si confronta con anni ancora precedenti, è evidente come il trend sia ormai in discesa libera da tempo: nel 1988 furono venduti più di 37 milioni di biglietti.

Il prezzo del biglietto è rimasto invariato dal 2006 e corrisponde a 5 euro, così come il primo premio di 5 milioni di euro. Lo scorso anno i biglietti di prima categoria estratti sono stati:

5 milioni di euro alla serie Q numero 067777 venduto ad Anagni (Frosinone); 2,5 milioni di euro serie P numero 245714 venduto a Milano; 1,5 milioni di euro alla serie D numero 034660 venduto in provincia di Torino; 1 milioni alla serie P numero 462926 venduto a Pinerolo, in provincia di Torino; 500 mila euro alle serie D numero 243750 venduto a Roma.

Diversi sono stati i premi non riscossi negli ultimi anni: i dati parlano di 27,2 milioni di euro a partire dal 2002, tra cui i 5 milioni di euro non riscossi a Roma nel 2009. Nonostante il calo delle vendite, “Lotteria Italia” rimane la ricerca più popolare nella categoria “biglietti” secondo i Trends di Google e, se si guarda ai dati disponibili, la maggior parte dei tagliandi viene acquistata durante una sosta in auto in Autogrill o in stazioni di servizio. Roma è la città che più di tutte ha ospitato premi vinti e dove anche quest’anno sono stati venduti più biglietti. Seguono poi Milano, Napoli, Bologna, Torino, Firenze e Genova.