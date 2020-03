Esercito, al via l’arruolamento eccezionale di medici e infermieri: ecco il bando

editato in: da

In un momento di grave crisi di tutto il Paese, in cui il Governo valuta misure più restrittive e arruola l’Esercito anche per i controlli in strada, il Ministero della Difesa pubblica il bando per la procedura straordinaria di arruolamento per chiamata diretta nell’Esercito Italiano di 120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali infermieri.

Nello specifico, l’arruolamento per chiamata diretta nell’Esercito Italiano è con una ferma eccezionale della durata di un anno e riguarda:

120 ufficiali medici, con il grado di tenente;

200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

I requisiti

I cittadini italiani aspiranti alla procedura dovranno essere in possesso alla data dell’entrata in vigore del Decreto Legge 16 marzo 2020, dei seguenti requisiti, che, ad eccezione del limite d’età, dovranno essere mantenuti sino alla data di arruolamento:

non aver superato il 45esimo anno di età ;

; essere in possesso del seguente titolo di studio:

– per i 120 posti da ufficiale medico: laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e della relativa abilitazione all’esercizio della professione;

– per i 200 posti da sottufficiale infermiere: laurea in Scienze infermieristiche e della relativa abilitazione professionale;

– non essere stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare;

– non essere stato dimesso d’autorità da precedenti ferme nelle Forze Armate;

– non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza in applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

La domanda di arruolamento

Le domande di arruolamento dovranno essere presentate in maniera telematica, previo accreditamento, esclusivamente tramite il portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa o tramite l’home page del sito www.difesa.it, dal 18 marzo 2020 al 25 marzo 2020.

Nella domanda di arruolamento gli aspiranti, oltre al possesso dei requisiti, dovranno indicare le eventuali specializzazioni conseguite e le eventuali pregresse esperienze professionali in campo clinico.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato, ai fini delle successive valutazioni per l’impiego, un curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, che descriva le esperienze di studio e professionali svolte.

Le fasi dell’arruolamento

Gli aspiranti all’arruolamento, dopo aver presentato domanda di partecipazione, riceveranno successiva convocazione per l’espletamento degli accertamenti volti a valutare il possesso dell’idoneità al servizio militare, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di registrazione. Nella comunicazione sarà resa nota anche la sede di svolgimento dell’accertamento.

Per ragioni di carattere organizzativo connesse alla tempistica fissata dal Decreto Legge, le convocazioni verranno disposte, anche in più blocchi nel corso della finestra temporale di presentazione delle domande di partecipazione, secondo l’ordine di ricezione delle domande medesime, dando priorità al personale specializzato, secondo il seguente ordine di priorità:

anestesia e rianimazione;

malattie infettive;

pneumologia;

medicina interna.

Gli accertamenti volti al riconoscimento dell’idoneità psicofisica al servizio militare saranno effettuati presso le strutture sanitarie di Forza Armata. Gli accertamenti attitudinali saranno effettuati sulla base delle specifiche disposizioni in materia emanate dallo Stato Maggiore dell’Esercito.

Alla luce delle disposizioni contenute nel Dpcm 9 marzo 2020, in tema di misure per il contenimento del contagio da Covid-19, agli aspiranti convocati per le selezioni verrà inserita nella propria area personale del portale dei concorsi apposita certificazione che potrà essere scaricata ed esibita in caso di controlli da parte delle forze di Polizia. Nell’area personale verranno anche inserite delle misure di sicurezza per ridurre i rischio di contagio nel corso dell’accertamento dell’idoneità al servizio militare.

Tipologia di servizio

Il personale arruolato ed avviato agli enti individuati dalla Forza Armata sarà nominato tenente/maresciallo in ferma annuale del Corpo sanitario dell’Esercito. Il personale arruolato dovrà contrarre una ferma eccezionale di un anno. Il rifiuto di sottoscrivere tale ferma comporterà automatica rinuncia all’arruolamento.

Il personale arruolato non è fornito di rapporto di impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. A lui è attribuito il trattamento giuridico ed economico dei parigrado in servizio permanente.

Il bando completo lo potete scaricare qui.