Emergenza Covid-19, Pulsee: due mesi di energia elettrica e gas

editato in: da

L’energia è uno dei beni primari della nostra vita. In piena emergenza Coronavirus, Pulsee, l’energy company full digital di Axpo Italia, offre due mesi di energia elettrica e gas alle famiglie italiane, aderendo al progetto di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Per le attivazioni effettuate dal 12 marzo al 3 Aprile 2020, Pulsee sconterà interamente l’importo della prima bolletta, sia nel caso di forniture complete luce+gas, sia per singole offerte luce o gas.

Come aderire

Chi desidera aderire all’offerta può andare sul sito Pulsee.it entro il 3 aprile, scegliere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze tra quelli disponibili e, nel momento dell’attivazione, inserire il codice SOLDIGITALE nell’apposito spazio. Al termine del processo, gli utenti riceveranno un mail di conferma dell’avvenuta attivazione. Il processo è semplice: nessun modulo da compilare né contratti da scannerizzare: sono sufficienti il proprio codice fiscale, una bolletta recente e il codice Iban o una carta di credito per attivare la fornitura.

Da un’emergenza nasce un’opportunità

Le famiglie sono in casa riunite 24h ore su 24, condividono postazioni di lavoro, studio, attività ricreative. Cambiano le ritualità e cambiano le attività a cui dedicarsi maggiormente, come pulire la casa, cucinare. Si ha finalmente tempo per mettere in ordine armadi e librerie, documenti e bollette. E di scoprire nuove opportunità anche in campo energetico, come quelle offerte da Pulsee, che propone soluzioni digitali, su misura e a tutela dell’ambiente.