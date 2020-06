Da EasyJet voli gratis per un anno (per due): come partecipare al concorso

editato in: da

Turismo, le misure Ue per aiutare alberghi e imprese turistiche

Con la progressiva ripresa dei collegamenti aerei internazionali tra i Paesi europei, la compagnia EasyJet lancia una serie di incentivi per incoraggiare i viaggiatori a riprendere a volare. Il settore del trasporto aereo, d’altronde, è stato duramente colpito dall’emergenza Coronavirus, al punto che l’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), ad aprile, ha stimato nel 2020 la potenziale perdita di ricavi a 89 miliardi di dollari, con una domanda passeggeri in calo del 55% rispetto al 2019. Secondo la IATA, peraltro, il collasso del 90% nel traffico aereo potrebbe mettere a rischio almeno 6,7 milioni di posti di lavoro, e causare un impatto negativo sul Pil europeo di 452 miliardi di dollari.

Il concorso di EasyJet

A fronte di questi dati, per molte compagnie i prossimi mesi, in cui si assisterà una ripresa dei collegamenti aerei perlomeno entro i confini europei, saranno fondamentali. EasyJet ha quindi deciso di lanciare un concorso eloquentemente intitolato “L’Europa nelle tue mani”, per offrire ai propri clienti la possibilità di vincere voli gratuiti per due persone per un anno intero.

Cosa c’è in palio

In palio, ci sono 10 pacchetti premio, che comprendono:

il valore corrispettivo di un anno di voli (del network easyJet), compresi 12 voli di ritorno per due per destinazioni scelte dal cliente (100€ per persona, per volo);

un assistente personale alle prenotazioni che gestirà tutti i voli;

un abbonamento annuale a EasyJet Plus per due persone, con tutti i vantaggi previsti, dal Fast Track in aeroporto allo Speedy Boarding;

100€ di voucher da spendere a bordo, attingendo dal catalogo Bistro o Boutique.

Come partecipare

Per partecipare, bisogna collegarsi al sito http://www.easyjet.com/it/europe-in-your-hands, e iscriversi con il proprio indirizzo e-mail dalle ore 12:00 (BST) del 26 maggio 2020 alle ore 08:00 (BST) del primo luglio 2020. Attenzione: il fuso orario indicato è quello britannico, che è un’ora indietro rispetto a quello italiano.

Durante questo periodo promozionale, ogni utente potrà accedere una sola volta al giorno, ma ogni accesso deve essere unico e diverso da qualsiasi altro per essere valido e non saranno conteggiati eventuali accessi duplicati o non originali. I voli vanno poi prenotati prima del 31 dicembre 2021 tramite l’apposito numero riservato alle prenotazioni.

Quando si sapranno i vincitori

I vincitori saranno selezionati il 3 luglio 2020, e verranno avvisati tramite e-mail nella settimana a partire dal 6 luglio. Controllate la vostra casella di posta elettronica: in caso di mancata risposta entro 48 ore, la compagnia si riserva infatti il diritto di passare a un altro vincitore.