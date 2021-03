DL Covid: congedi parentali, baby sitter e smart working con scuole chiuse

editato in: da

Congedi parentali per chi ha figli fino a 16 anni, retribuiti al 50% sotto i 14 anni; diritto allo smart working con figli sotto i 16 anni; e per i lavoratori autonomi, sanitari e delle forze di polizia un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana. Queste le misure approvate dal Consiglio dei ministri relativamente agli aiuti per le famiglie con figli in età scolare.

Stanziati 290 milioni di euro per far fronte alle difficoltà delle famiglie, in seguito alle nuove misure restrittive che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19 – ha annunciato in una nota la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti –. Tutelare le lavoratrici e i lavoratori è una priorità, unitamente al diritto dei minori di essere accompagnati in questa fase di ripresa della didattica a distanza.

Il decreto prevede fino al 30 giugno 2021 in caso di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei figli:

per i genitori dipendenti la possibilità di usufruire dei congedi Covid retribuiti al 50%;

per gli autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un bonus baby sitting.

Congedi per genitori e bonus baby-sitting

All’articolo 2 del Decreto Legge Covid si dispone, fino al 30 giugno 2021 che: