Divorzio: addio assegno di mantenimento, arriva l’affido condiviso

editato in: da

Ha preso il via a Palazzo Madama l’iter del disegno di legge presentato da Lega e M5S, primo firmatario Simone Pillon, che introduce l‘affido condiviso dei figli minori per i genitori divorziati.

Quattro sono i punti qualificanti:

• la mediazione a supporto delle coppie in conflitto

• i tempi paritetici di frequentazione dei figli con padre e madre

• la realizzazione del mantenimento diretto

• la lotta ad ogni forma di rifiuto genitoriale.

PIANO GENITORIALE – Il punto di forza della riforma – si legge in una nota del capogruppo della Lega in commissione Giustizia – sarà il “piano genitoriale“, un vero e proprio progetto educativo che i genitori dovranno proporre, indicando anche i tempi di frequentazione, i percorsi educativi e scolastici, le vacanze e le modalità di suddivisione dei costi per i figli. Le coppie capaci di accordarsi – prosegue la nota – potranno ottenere immediatamente l’omologa senza mediazione altra formalità, mentre le coppie conflittuali avranno a disposizione il supporto di professionisti seri e preparati per essere aiutate a superare le divergenze e ad accordarsi nell’interesse dei figli”.

PUNITI I CASI GRAVI – “I tentativi di alienazione, le false denunce e i tentativi di condizionamento psicologico del minore – prosegue la nota – saranno punite nei casi più gravi con il risarcimento del danno e la perdita della responsabilità genitoriale. La riforma non andrà invece a modificare le attuali norme in materia di mantenimento dell’ex coniuge e quelle di prevenzione e contrasto della violenza endo-familiare che dunque rimarranno in vigore”.

PRINCIPIO DELLA BIOGENITORIALITA’ – “Con questa norma – afferma il primo firmatario della riforma, il senatore leghista Simone Pillon – ci proponiamo di dare piena applicazione al contratto di governo e alla risoluzione 2079/2015 del Consiglio d’Europa, garantendo il diritto dei figli di ricevere cura e assistenza da entrambi i genitori, trascorrendo con ciascuno di essi quanto più tempo possibile, e realizzando così il principio della bi-genitorialità“.

“L’applicazione della riforma – aggiunge – garantirà un minor ricorso al contenzioso giudiziario, riducendo enormemente i costi economici e soprattutto sociali per le famiglie e per le centinaia di migliaia di minori coinvolti ogni anno”.

“Saremo ben lieti – assicura – di lavorare con tutte le forze politiche e con le componenti della società civile, apportando al testo ogni utile miglioramento ma non ci presteremo a stravolgimenti, strumentalizzazioni o scontri ideologici degni del secolo scorso. I diritti e gli interessi dei minori coinvolti nelle separazioni sono troppo importanti per poter essere ancora ignorati o peggio sacrificati da sterili contrapposizioni di parte”.

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

Separazione, cambia tutto: addio all’assegno per i figli

Assegno di mantenimento a carico della moglie: ecco quando