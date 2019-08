Dazn offerta calcio Serie A 2019/2020: partite e novità prezzi

editato in: da

Il Campionato di Calcio di Serie A riparte il 24 e 25 agosto, e anche quest’anno i diritti tv sono assegnati a Sky e Dazn. La ripartizione delle partite e degli slot orari è stata definita, tutto è pronto per il fischio d’inizio.

Dazn è il primo servizio di streaming live e on demand dedicato allo sport che ha rivoluzionato il modo di usufruire di questi contenuti. Le partite oggi non si guardano più solo sul vecchio televisore, ma anche su smartphone, tablet e smart tv. E, come sempre, quelle del Campionato di Serie A sono spalmate su tutto il weekend, da venerdì a domenica (con gli allunghi sporadici sul lunedì).

Il 2 agosto la piattaforma, nata nel 2015 dalla società inglese Perform Group, ha inaugurato la nuova stagione con una campagna di comunicazione che porterà dritto alla prima giornata di campionato.

Per quanto riguarda la suddivisione delle partite, non ci sono novità rispetto all’anno scorso. Dazn trasmetterà 3 match per ogni giornata, in particolare le partite che si giocano in questi orari:

sabato alle 20.45;

domenica alle 12.30;

domenica alle 15 (una delle tre in programma).

Restano a parte le prime due giornate che hanno orari diversi, con due anticipi alle 18.00 sabato e domenica, il resto delle partite alle 20.45 e il posticipo lunedì 26 agosto alle 20.45. Dazn trasmetterà i match:

Hellas Verona-Bologna (domenica alle 20.45)

Roma-Genoa (domenica alle 20.45)

Inter-Lecce (lunedì alle 20.45)

Anche le 20 partite più importanti del Campionato sono state suddivise assegnandone un terzo alla piattaforma di streaming on demand. Sky ne trasmetterà 16, Dazn 4, ovvero:

Milan-Inter (sabato 21 settembre 2019 alle 20.45)

Torino-Juventus (sabato 2 novembre 2019 alle 20.45)

Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre 2019 alle 20.45)

Milan-Juventus (sabato 11 aprile 2020 alle 20.45)

Il capitolo prezzi e abbonamenti non cambia nell’impostazione, ma riserva alcune novità. Il costo mensile dell’abbonamento rimane di 9,99 euro, ma l’offerta si arricchisce. Dal 1 agosto, infatti, sbarcano sulla piattaforma anche i canali Eurosport 1 HD e 2 HD che trasmettono, tra gli altri, il Giro d’Italia, Australian Open, Roland Garros e US Open di Tennis, e i giochi olimpici.

Come sempre è possibile acquistare Dazn tramite Sky: nel decoder SkyQ, per gli abbonati Sky da più di un anno, è presente l’app Dazn a un prezzo di 7,99 euro al mese, al posto di 9,99, che consente di risparmiare circa il 20 per cento.

La novità più importante riguarda l’abbonamento annuale: per i tifosi è disponibile infatti una carta prepagata Dazn di 99,99 euro per 12 mesi di visione (con uno sconto di 20 euro rispetto all’abbonamento mensile). La si può acquistare nei punti vendita della grande distribuzione Unieuro, Mediaword, Euronics, Mondadori Store, Esselunga e Carrefour.