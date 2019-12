Cyber Monday, le offerte migliori: ancora sconti dopo il Black Friday

editato in: da

Cyber Monday 2019: dopo il Black Friday le offerte continuano. Molti sconti del “venerdì nero” sono stati confermati e/o estesi fino ad oggi, mentre molti brand e aziende stanno procedendo con la politica dell’ulteriore ribasso dei prezzi, che sta spingendo molti a continuare a fare acquisti anche oggi. Alla luce delle promozioni attive, allora, proveremo a fare di seguito un elenco delle migliori.

Quando si parla di sconti imperdibili citare Amazon diventa quasi scontato. Al momento sul sito le migliori offerte sono divise per categorie, mentre sulla home page sono stati riportati quelli che – secondo l’e-commerce – sono gli affari da non farsi sfuggire. Stesso ragionamento vale per eBay, dove per ogni categoria vi sono sconti fino al 70%. Per i fan di Amazon imperdibile il lroo prodotto Echo che potete acquistare a un prezzo vantaggioso

Molti brand di moda e beauty, invece, hanno prolungato le offerte del Black Friday al Cyber Monday, mentre ribassi interessanti stanno effettuando anche le catene di elettronica (come per esempio Unieuro e Mediaworld).

Gli appassionati di viaggi, inoltre, dovrebbero tenere d’occhio anche i diversi siti delle compagnie aeree, specie quelle low cost dove – in questi giorni e a partire dal Black Friday – è stato possibile acquistare biglietti a prezzi veramente stracciati. Offerte lampo stanno continuando ad essere promosse anche oggi, tant’è che il Cyber Monday ha coinvolto anche Booking.com, uno dei siti più conosciuti per le prenotazioni online di hotel, b&b e strutture ricettizie che ha deciso di promuovere sconti a partire dal 40% per gli utenti che decidono di prenotare in questi giorni (e diverse sono le destinazioni tra le quali scegliere).

Su Volagratis.it, invece, chiunque si appresti ad organizzare il prossimo viaggio durante il Cyber Monday ha la possibilità di usufruire di specifici voucher sconto pari a 20, 40 e 80 euro su spese minime rispettivamente di 199, 499 e 999 euro.

Per quanto riguarda gli spostamenti in particolare, in fine, sul sito di Ryanair c’è invece la possibilità di comprare biglietti aerei e partire da 9,99 euro e Flixbus lancerà un’offerta lampo (limitata a specifiche ore della giornata) grazie alla quale i passeggeri potranno acquistare biglietti per viaggiare in Italia e/o all’estero a partire da 5,99.

Consigliamo a tutti, comunque, di tenere gli occhi aperti e di stare attenti alle truffe informatiche che in questi giorni hanno preso il sopravvento. Prima di effettuare qualsiasi pagamento o di cliccare nei diversi banner pubblicitari che affollano le home page, infatti, è sempre meglio controllare l’affidabilità del sito e – non per ultimo – l’esistenza dello stesso.