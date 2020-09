Covid: test sierologici disponibili in farmacia

editato in: da

A breve saranno disponibili in farmacia i test sierologici per il Covid-19 validati dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Comitato Tecnico-scientifico. E’ quanto emerge dall’incontro tenutosi al ministero della Salute, al quale hanno partecipato le rappresentanze del mondo della farmacia e dei farmacisti.

Lo annunciano in una nota Fofi, Federfarma e Assofarm sottolineando che il ministero della Salute “si è impegnato a predisporre un elenco dei test che potranno essere effettuati nelle farmacie, secondo modalità di svolgimento e di trasmissione dei dati da concordare con le autorità sanitarie”.

I rappresentanti della Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi), di Federfarma e Assofarm “esprimono apprezzamento per l’attenzione che il ministro e i funzionari del ministero hanno voluto dedicare alle proposte espresse dalla categoria per andare incontro ai bisogni di salute dei cittadini”.

Giovedì 10 settembre il Ministero della salute proporrà infatti alla Conferenza Stato-Regioni una rimodulazione delle quote dei vaccini antinfluenzali acquisiti dalle Regioni, in modo da soddisfare tramite le farmacie anche la richiesta dei cittadini che, pur non rientrando tra i soggetti aventi diritto alla vaccinazione a carico del Ssn, vorranno comunque vaccinarsi.