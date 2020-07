Coronavirus, l’Italia impone la quarantena obbligatoria a due Paesi Ue

editato in: da

Dl Rilancio, le misure per il turismo, il terzo settore, la cultura, l’editoria

Nuovi ingressi nella lista dei Paesi stranieri i cui cittadini, all’arrivo in Italia, devono osservare 14 giorni di quarantena: l’annuncio è giunto nelle scorse ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato una nuova ordinanza per controllare il rischio di contagi di ritorno.

Nuove limitazioni per Romania e Bulgaria

La decisione è stata quella di disporre l’obbligo di quarantena per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria, che diventano dunque, al momento, gli unici due Paesi dell’area Schengen a subire limitazioni di viaggio in in Italia.

“Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”, ha sottolineato il ministro Speranza.

La situazione nei due Paesi

La decisione giunge a seguito dei nuovi focolai scoppiati di recente nei due Paesi dell’Est europeo. Per ora, la Romania ha registrato 42.400 casi e 2.150 morti, la Bulgaria 9.890 contagiati e 329 decessi. Ma c’è preoccupazione per i possibili contagi di ritorno che potrebbero essere generati dal rientro di colf e badanti, che lavorano con gli anziani, categoria notoriamente a rischio.

Colf e badanti, preoccupano i contagi “importati”

Nel Lazio, si sta monitirando l’evoluzione dei casi di Covid-19 “importati” dalla Romania, a seguito di alcuni casi registrati negli ultimi giorni, tra cui due badanti di ritorno dal Paese con gli autobus. Negli scorsi giorni, si è parlato dell’ipotesi di effettuare test sierologici a chi arriva dal Paese. Stesso scenario per il Piemonte del governatore Cirio.

In merito alla decisione di imporre la quarantena a chiunque giunga da Romania e Bulgaria, la Coldiretti ha però evidenziato il rischio ripercussioni sull’agricoltura italiana: “Mancheranno 100.000 lavoratori stagionali provenienti da Paesi dell’Est”, ha fatto sapere.

Le regole attualmente in vigore

Per ora, le limitazioni di viaggio e le regole che riguardano gli arrivi in Italia si suddividono in 4 fasce: