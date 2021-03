Covid, attenzione ai falsi sms e comunicati sui vaccini

editato in: da

La Polizia Postale ha lanciato l’allerta sulla circolazione in rete di un falso comunicato Aifa nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca e anche su falsi sms con i quali si pubblicizza un servizio di prenotazione del vaccino contro il Covid-19.

“Si raccomanda sempre – scrive la polizia – di non condividere notizie di cui non si abbia certezza della provenienza, ma di segnalarle al commissariato di ps online della Polizia Postale e delle Comunicazioni”, scrive sul suo sito ricordando che l’Agenzia italiana del farmaco ha già smentito la notizia.

Non cadere n1

ella Rete delle #fakenews sul #Covid19 e sulle relative vaccinazioni. Si sta diffondendo la falsa notizia sul blocco precauzionale di diversi lotti di vaccini #AstraZeneca attraverso un comunicato contraffatto AIFA Agenzia Italiana del Farmaco – pagina ufficiale. L’Agenzia ha ribadito che solo un unico lotto, contraddistinto dalla sigla ABV2856, è stato bloccato per motivi precauzionali.

Ricorda che puoi sempre verificare l’attendibilità delle informazioni consultando le pagine ufficiali dell’Aifa www.aifa.gov.it e, in caso di dubbi, puoi segnalare la notizia alla Polizia postale e delle comunicazioni sul sito www.commissariatodips.it.

Riguardo la campagna fraudolenta con messaggi che pubblicizzano un servizio di prenotazione dei vaccini contro il Covid-19, la Polizia Postale spiega che “incorporano un link sul quale si chiede di cliccare o contattare il numero 1240 per prenotare la vaccinazione o ricevere informazioni in merito, la campagna fraudolenta “è rivolta in particolare a soggetti ultra ottantenni“. La Polizia postale invita a diffidare di questi messaggi e a segnalarli.

Facebook, controlli contro le fake news sui vaccini

Intanto Mark Zuckerberg annuncia il potenziamento dei controlli contro le fake news sui vaccini. Nel tentativo di diminuire la diffusione di false informazioni sul Covid-19, Facebook sta aggiungendo un’etichetta alle discussioni sui vaccini con informazioni credibili provenienti dall’Oms. Lo ha annunciato la compagnia in un post sul proprio blog, elencando una serie di iniziative.

“Ad esempio – si legge -, stiamo aggiungendo ai post che discutono della sicurezza dei vaccini una nota che sottolinea che questo vengono sottoposti a test di sicurezza ed efficacia prima di essere approvati”. Saranno in inglese e altre cinque lingue, mentre ulteriori traduzioni saranno aggiunte nelle prossime settimane. “Ad esempio, aggiungeremo ai post che si riferiscono alla sicurezza dei vaccini un’etichetta che indica che i farmaci passano attraverso test di sicurezza ed efficacia prima di essere approvati”, ha detto Zuckerberg.

Il social network inserirà anche uno strumento per aiutare gli utenti a vaccinarsi, collegandoli a informazioni su dove e quando possano ottenere le dosi.