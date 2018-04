Il costo della vita da studente universitario nelle città italiane

editato in: da

La vita da studente fuori sede è piena di gioie e divertimenti: non tanto per i genitori a casa, che spesso sborsano fior di soldi per mantenere il figlio in un’altra città.

Ma quanto costa effettivamente abitare in una città universitaria? Lo ha scoperto Uniplaces, piattaforma digitale per gli affitti dedicati agli studenti. Innanzitutto, iniziamo col delineare quali sono le mete predilette per andare a studiare in Italia: Milano, Roma, Bologna, Napoli, Firenze, Padova e Pisa. Ognuna di esse ha un costo della vita differente dall’altra, che varia anche in base al vitto, ai trasporti e – soprattutto – all’alloggio. Per quanto riguarda il prezzo delle stanze, c’è da partire con un dato: una camera costa come un appartamento in città che non sono meta di spostamento da parte dei giovani. La più cara è Milano, dove si arriva anche a 610 euro, mentre la più economica è Napoli, con 307 euro. Anche Roma ha prezzi elevati: per una stanza, si pagano 530 euro.

Non bisogna sottovalutare il fattore cibo. Fare la spesa può essere economico in una città ma non in un’altra. Così come andare a mangiare fuori può essere conveniente da una parte e proibitivo dall’altra. La più costosa, da questo punto di vista, è Pisa, dove al mese si spendono circa 316 euro. La più economica è invece Roma, dove la media è di circa 251 euro.

Non è raro che gli studenti la sera escano e si rilassino con una birra. Ancora una volta la città più conveniente è Roma, dove una bionda costa 1,10 euro. La più costosa è invece Padova, dove si arriva a 1,50 euro. A Napoli, Pisa, Milano e Firenze la media è di circa 1,40 euro.

Ma cos’è che uno studente fuori sede usa tutti i giorni? La risposta è semplice: i trasporti. Padova è la più cara: muoversi costa 39 euro al mese. La più economica è Pisa, con 27 euro, mentre a Roma e Firenze il prezzo medio è di 35 euro. Insomma, quando si va a vivere in un’altra città non sempre si trovano le stesse condizioni: un altro fattore da valutare nella scelta dei propri studi.