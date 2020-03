Coronavirus, attenzione alla truffa del tampone: Croce Rossa mette in guardia

editato in: da

Gli sciacalli non si fermano neppure davanti alle epidemie, anzi, cercano di trarne vantaggio proprio sfruttando la paura della gente. È quanto sta capitando in queste settimane in molte zone d’Italia con l’emergenza Coronavirus.

La truffa del tampone

Cosa sta succedendo esattamente? Moltissimi cittadini stanno ricevendo telefonate da presunti volontari della Croce Rossa che propongono test domiciliari per scoprire se si ha contratto il Coronavirus. La segnalazione del raggiro arriva da diversi comitati CRI locali.

Una vera e propria truffa telefonica, insomma. Lo scopo naturalmente è quello di agganciare il povero malcapitato, spesso anziano, e fissare un appuntamento per effettuare il famoso tampone in modo da poter tranquillamente entrare in casa sua e raggirarlo, rubando o, peggio, commettendo altri reati e minando persino l’incolumità della persona.

La Croce Rossa ha comunicato che non è mai stato disposto alcun tipo di screening porta a porta e invita tutti a fare attenzione e segnalare eventuali casi sospetti alle autorità competenti.

Chi contattare in caso di necessità

Per informazioni e chiarimenti, potete contattare il servizio “Cri Per le Persone” chiamando il numero verde: 800.065510. Il numero è attivo 24 ore su 24.

La Cri fa sapere anche che proprio attraverso il numero verde sta rispondendo alle numerose richieste di informazioni sul Coronavirus. Centinaia di chiamate sono arrivate negli ultimi giorni da parte di cittadini che chiedono informazioni varie in merito al Covid-19.

Molti sono i quesiti che vengono posti agli operatori, soprattutto sul comportamento da tenere in caso di sintomi influenzali o per prevenire eventualmente il contagio, o in merito alle ordinanze adottate nelle zone di focolaio del Nord Italia.

Numero verde per il Coronavirus

A tutti coloro che chiedono informazioni più specifiche gli operatori ricordano anche di contattare il numero verde del Ministero della Salute, il 1500, e quelli attivati a livello regionale.

Il personale della Croce Rossa continua comunque ad essere attivo negli aeroporti e nei porti per le procedure di controllo della temperatura corporea dei viaggiatori in ingresso in Italia, e, quando necessario, sui mezzi in alto biocontenimento.