Coronavirus, contagi raddoppiati e ricoveri in crescita: il nuovo report Gimbe

I numeri settimanali monitorati dalla Fondazione Gimbe sono chiari: in Italia negli ultimi sette giorni i nuovi contagi sono quasi raddoppiati e le terapia intensive sono in crescita. Anche se, tiene a sottolineare il presidente Nino Cartabellotta, “tutti questi numeri non possono essere confrontati con quelli dei primi mesi dell’epidemia perché le dinamiche epidemiologiche sono completamente diverse”.

Secondo quanto si legge nel report dal 19 al 25 agosto, in confronto alla settimana precedente c’è stato un incremento del 92,4% dei contagi nel nostro Paese: 6538 casi rispetto ai 3339 nuovi positivi registrati nei sette giorni precedenti.

Un aumento da mettere però in relazione diretta con il maggior numero di test effettuati: sono stati fatti 309127, contro i 180300 della settimana precedente, con un incremento del 48,8% di tamponi.

“In soli 7 giorni si sfiora il raddoppio dei nuovi casi totali – ha spiegato il presidente Cartabellotta – non solo per l’incremento dell’attività di testing, ma anche per l’aumento del rapporto positivi/casi testati”.

Guardando indietro al mese di luglio, quando la situazione era più sotto controllo e si aveva una sensazione di maggiore ottimismo, nella periodo dal 15 al 21 si avevano 1408 nuovi casi, con rapporto positivi/testati dello 0,8%. Oggi questo numero è arrivato al 2.1%.

Nuovo report Covid di Gimbe, Cartabellotta: “Nessun allarmismo”

Questi numeri non possono però essere messi a paragone con quelli registrati durante il lockdown, perché figli di contesti molto diversi, come spiega Cartabellotta: “Dello tsunami che si è abbattuto sul nostro Paese non abbiamo mai conosciuto la fase iniziale – chiarisce – il coronavirus circolava insidiosamente sottotraccia con migliaia di asintomatici che infettavano senza saperlo parenti, amici e colleghi di lavoro. Il lockdown rigoroso e prolungato ha ridotto la mortalità, gli accessi in ospedale e il numero dei nuovi casi, ma dal 3 giugno siamo di fatto “ripartiti dal via””.

In salita con i nuovi contagiati, cresce anche la cifra dei ricoverati con sintomi. In una sola settimana hanno fatto registrare il 25,5% rispetto alla precedente, per un totale di 1058 unità. Così come i pazienti in terapia intensiva vanno a quota 66 dai 40 di fine luglio.

Dati che, rassicura il dottor Nino Cartabellotta, non devono spaventare ma far riflettere: “Queste spie rosse, piuttosto che generare inutili allarmismi, devono infondere una comune consapevolezza sull’andamento dell’epidemia nel nostro paese al fine di mantenere alta la guardia – sottolinea il presidente della Fondazione Gimbe – sia da parte delle Istituzioni che devono potenziare la sorveglianza epidemiologica, sia da parte dei cittadini chiamati ad attenersi a tutte le misure di sicurezza, senza minimizzazioni di sorta”.

Il presidente della Fondazione Gimbe infine sottolinea come la curva epidemiologica sia sotto stretta osservazione e che il servizio sanitario è sufficientemente organizzato e di gran lunga preparato rispetto a marzo, ma ricorda: “Non bisogna concedere ulteriori vantaggi al coronavirus, tanto più che i numeri riflettono sempre comportamenti di 3-4 settimane fa”.