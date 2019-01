Riscaldamento e consumi: il vademecum su come risparmiare

editato in: da

Risparmiare sul riscaldamento è possibile, basta seguire alcuni semplici e pratici consigli.

Con l’arrivo della stagione invernale le temperature calano notevolmente al punto che non sarà difficile avvertire una sensazione di freddo. Cosa fare in questi casi? Maglioni, sciarponi e cappelli sono l’ideale per contrastare il clima gelido esterno, ma quando si entra in un appartamento o in un ufficio, è piacevole trovare un clima confortevole.

Tenere acceso il riscaldamento troppo a lungo avrà come effetto quello dell’arrivo di una bolletta salata, ma ci sono alternative che tenendo conto della salute dell’uomo, della tutela dell’ambiente e anche del portafoglio, possono fare la differenza. L’UNC – Unione Nazionale Consumatori – sottolinea come il consumo eccessivo di energia per il riscaldamento sia causato da abitazioni costruite a suo tempo senza accortezze nei confronti dell’efficienza energetica. In generale è bene mantenere una temperatura costante nell’appartamento e che non sia troppo alta (basta sapere che la presenza di un grado in più aumenta i consumi dell’8%). L’ideale sarebbe posizionare il termostato tra i 19 e i 20 gradi.

Questa è solo una delle accortezze da seguire per mantenere la propria casa calda al punto giusto. Ecco altri 4 consigli da tenere a mente: