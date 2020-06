Concorso Marina militare, 137 nuovi posti: figure ricercate, requisiti e come candidarsi

editato in: da

Al via il concorso per l’ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 20° corso AUFP.

Ausiliari ruolo normale

Per l’ammissione al 20° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale, sono disponibili 75 posti, di cui:

9 per il Corpo del Genio della Marina – specialità genio navale (di cui 1 per ingegneri elettrici, 1 per chimici, 1 per ingegneri meccanici e 6 per ingegneri navali)

2 per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali

10 per il Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture (di cui 4 per ingegneri elettrici, 6 per ingegneri civili o architetti)

14 per il Corpo Sanitario Militare Marittimo (di cui 12 per medici e 2 per farmacisti)

40 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Ausiliari ruolo speciale

Per gli ausiliari del ruolo speciale, i posti a disposizione sono 62, di cui:

24 per il Corpo di Stato Maggiore

2 per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina Militare

6 per il Corpo Sanitario Militare Marittimo (di cui 3 veterinari e 3 psicologi)

30 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

>>> Scarica qui il bando completo del concorso <<<

Requisiti

Ai concorsi possono partecipare i cittadini di entrambi i sessi. I candidati devono avere:

cittadinanza italiana

almeno 17 anni compiuti e non più di 38 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per i ruoli normali

alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per i ruoli normali almeno 17 anni compiuti e non più di 30 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), per i ruoli speciali.

Eventuali modifiche

Si precisa che il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/Corpo/specialità potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato Maggiore, del Corpo del Genio della Marina, del Corpo Sanitario Militare Marittimo e del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Nel caso di eventi di carattere eccezionale che impedissero oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per i concorsi, l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di prevedere sessioni di recupero delle prove. Per tutte le info e gli aggiornamenti vi consigliamo di monitorare il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.