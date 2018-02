Compagnie telefoniche: costi nascosti e trappole. La denuncia

Continua l’inchiesta di Altroconsumo sulla telefonia: dopo la questione della fatturazione a 28 giorni, l’indagine in 50 punti vendita in 5 città – Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli – ha messo in luce la poca trasparenza di Tim, Vodafone, Wind, Tre e Fastweb su servizi aggiuntivi non richiesti, imboscati nei contratti. La forza vendita non contribuisce a chiarire le idee al consumatore.

QUANTI BALZELLI – Il catalogo dei balzelli è ampio: dall’ascolto della segreteria telefonica ai servizi “ti ho cercato”, dai costi di attivazione a quelli per rinnovare il proprio piano tariffario, al canone mensile per l’antivirus, tutti già attivati sulla sim al momento della sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui questi servizi non siano disattivati dal consumatore, il prezzo dell’offerta sottoscritta potrebbe anche raddoppiare. Alcuni possono essere successivamente bloccati, ma le disattivazioni sono macchinose, da effettuarsi al telefono con il servizio clienti, mai nei negozi, oppure attraverso il sito internet. Soprattutto prevedono che l’utente abbia consapevolezza che si tratti di servizi a pagamento: non sempre è così.

L’INCHIESTA – L’indagine di Altroconsumo ha riguardato dieci punti vendita per ogni gestore. Un rappresentante dell’associazione ha fatto finta di voler cambiare operatore. Il profilo preso in considerazione: 500 minuti di chiamate, pochissimi sms (meno di cinque al mese, per il resto Whatsapp) e un giga per navigare. “Nemmeno un addetto alle vendite su due – dicono dall’associazione – ha voluto saperlo, né ha chiesto quale fosse la tariffa in uso. Il 32% delle offerte consigliate conteneva minuti illimitati, cosa assolutamente inutile per il profilo e che avrebbe fatto lievitare il costo fisso mensile fino a 15 euro. Anche per quanto riguarda internet si punta in alto: il 36% ha proposto tariffe con più di 10 giga mensili”.

Dunque pochi sforzi, se non nulli, per adeguare la proposta alle esigenze del cliente, tanti per occultare i costi dei servizi attivati preventivamente sulle sim, lasciando l’utente alla propria esperienza e al proprio credito residuo. Sono i costi extra soglia, quelli su cui gli addetti preferiscono glissare più frequentemente. I negozi che non li menzionano, neanche quando si fa riferimento a possibili spese aggiuntive, sono quasi tutti: 48 su 50.

I risultati dell’indagine sono stati comunicati ad AGCOM e Antitrust, con richiesta di attivarsi affinché le società di telefonia inseriscano nella comunicazione al pubblico delle offerte commerciali il prezzo finale pagato dal consumatore, comprensivo di tutte le sue componenti.

Altroconsumo offre libera assistenza e consigli ai consumatori che volessero ottenere rimborsi dalle compagnie poco trasparenti, contattando il numero verde 800 19 10 48 per tutti o su altroconsumo.it/80avvocati per i soci dell’organizzazione.

