Aggiornata la Air Safety List, ovvero l'elenco delle compagnie aeree che non sono considerate sicure per volare nello spazio aereo dell'Unione Europea

Il 13 dicembre 2024, la Commissione Europea ha aggiornato la sua Air Safety List, un elenco delle compagnie aeree che non sono considerate sicure per volare nello spazio aereo dell’Unione Europea.

La Air Safety List è uno degli strumenti più importanti utilizzati dall’UE per garantire che le compagnie aeree provenienti da paesi terzi rispettino gli standard internazionali di sicurezza.

Vediamo, nel dettaglio, come è stato aggiornato l’elenco.

Aggiornato l’elenco delle compagnie aeree non sicure

Attualmente, 129 compagnie aeree sono bandite dallo spazio aereo dell’UE, perché non sono considerate in grado di garantire un adeguato controllo sulla sicurezza da parte delle autorità nazionali di aviazione.

Con l’aggiornamento dell’Air Safety List, l’UE ha incluso nella lista delle compagnie aeree non sicure Air Tanzania, a causa di problemi di sicurezza identificati dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA), ma non solo. Di seguito l’elenco aggiornato delle principali compagnie aeree vietate, suddivise per paese di origine:

Ariana Afghan Airlines – Afganistan

– Afganistan TAAG Angola Airlines – Angola

– Angola Benin Airlines – Benin

– Benin Air Botswana – Botswana

– Botswana Air Burkina – Burkina Faso

– Burkina Faso Air Burundi – Burundi

– Burundi Tchadia Airlines – Ciad

– Ciad Congo Airways – Congo (Repubblica del)

– Congo (Repubblica del) Eritrean Airlines – Eritrea

– Eritrea Gabon Airlines – Gabon

– Gabon Gambia Bird – Gambia

– Gambia Ghana International Airlines – Ghana

– Ghana Guinea Airlines – Guinea

– Guinea Liberia Airlines – Liberia

– Liberia Arik Air – Nigeria

– Nigeria Air Peace – Nigeria

– Nigeria Sierra Leone Airlines – Sierra Leone

– Sierra Leone Somali Airlines – Somalia

– Somalia Sudan Airways – Sudan

– Sudan South Sudan Airways – Sudan del Sud

– Sudan del Sud Air Tanzania – Tanzania (aggiunta all’elenco recentemente)

– Tanzania (aggiunta all’elenco recentemente) Togolese Airlines – Togo

– Togo Zambia Airways – Zambia.

Il sistema di sicurezza aerea dell’UE copre tutti gli aspetti fondamentali dell’aviazione civile, come la manutenzione degli aeromobili, la formazione degli equipaggi, la gestione degli aeroporti e le operazioni aeree.

L’approccio dell’UE alla gestione della sicurezza si basa sul monitoraggio costante degli eventi. Ogni incidente o problema di sicurezza viene tracciato, analizzato e seguito da un’adeguata risposta per prevenire situazioni simili in futuro. Sulla base di queste valutazioni, per esempio, sono state revocate le sospensioni precedentemente imposte su Pakistan International Airlines, che ora è di nuovo autorizzata a volare nei cieli europei.

In questa pagina, è possibile consultare l’elenco completo e aggiornato dalla Commissione Europea, con tutti i nomi.

Come capire se una compagnia aerea è sicura

Per capire se una compagnia aerea è sicura, ci sono diversi fattori da considerare, oltre alla consultazione dell’Air Safety List dell’UE, anche la reputazione di una compagnia aerea è un buon indicatore della sua sicurezza. Le recensioni online, i rapporti di passeggeri e le valutazioni di enti indipendenti come Skytrax possono dare informazioni utili sulla qualità dei servizi e sulla sicurezza percepita.

Anche le statistiche sugli incidenti aerei possono fornire un’idea della sicurezza di una compagnia aerea. Fonti come Aviation Safety Network (ASN) offrono rapporti dettagliati sugli incidenti, analizzando le tendenze nel tempo.

Ci sono poi tutta una serie di aspetti che possono essere indicatori della sicurezza, come la manutenzione degli aeromobili (una compagnia aerea sicura investe nella manutenzione regolare e preventiva dei propri aerei. Le compagnie che seguono i più elevati standard di manutenzione e che utilizzano componenti e tecnologie moderne sono generalmente più sicure) e la formazione dei piloti e del personale di volo, cruciale per garantire la sicurezza.