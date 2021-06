Come creare il sito web aziendale: i fattori più importanti

editato in: da

Il web assume un peso specifico sempre maggiore per qualunque azienda, indipendentemente dal settore di appartenenza. La crisi sanitaria globale scatenata dal Sars-CoV-2 ha mostrato che per le attività produttive e commerciali è necessario presidiare la rete con un portale web che consenta loro di interfacciarsi con curiosi e clienti. E che, ovviamente, permetta di vendere i propri prodotti anche al di fuori della propria area geografica di appartenenza.

Non ci si deve stupire, dunque, se proprio in questo periodo un numero crescente di attività commerciali e produttive ha deciso di fare finalmente il “grande passo”, creando un nuovo sito web o “ristrutturando” uno già presente. Ma come si crea un sito web per un’attività commerciale? I fattori da tenere in considerazione sono molteplici, sia di natura tecnica sia di natura prettamente “stilistica”.

Analizziamoli insieme.

L’e-commerce nel 2020 in Italia

Come dimostrano i dati dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, nei mesi della pandemia un numero crescente di italiani si è affidato al web non solo per acquistare abiti o dispositivi elettronici. I maggiori tassi di crescita sono stati fatti registrare da settori che sinora avevano giocato un ruolo marginale in questo scenario. Il Food&Grocery, ad esempio, è cresciuto del 70%, con un fatturato che è arrivato a sfiorare i 3 miliardi di euro.

Più in generale, nel 2020 il commercio elettronico ha riguardato essenzialmente il “prodotto”: gli utenti italiani hanno acquistato beni fisici, mentre il mercato dei servizi online – come quello turistico, ad esempio – ha subito una pesante battuta d’arresto.

Dai dati inoltre emerge la tendenza a una maggiore integrazione tra le attività online e quelle offline. Il portale web, dunque, non è solo un luogo dove vendere i propri prodotti, ma dove intercettare curiosi e possibili acquirenti pronti a recarsi presso il punto di vendita fisico. Il sito Internet per un’attività commerciale o produttiva, dunque, diventa un asset fondamentale per non concedere ai concorrenti un indubbio vantaggio competitivo.

Come creare un sito web aziendale: i fattori da considerare

Quando si vuole realizzare un sito web per la propria azienda o attività commerciale è necessario rispettare dei fattori tecnici piuttosto stringenti. Affinché il portale venga “visto” dai motori di ricerca e indicizzato correttamente, infatti, è importante non commettere errori dettati dall’inesperienza (o dalla voglia di contenere i costi). Il rischio, infatti, è quello di creare un portale che non porti i risultati sperati sia in termini di visite, sia in termine di vendite.

Scelta dell’hosting . Prima di tutto, è necessario scegliere un servizio di web hosting professionale , come IONOS, che assicuri sia ottime performance, sia elevati livelli di sicurezza. Quando si cerca un hosting per il sito aziendale, ad esempio, è necessario verificare che abbia delle data farm quanto più vicine a noi (se non in Italia, quanto meno in Europa), così da evitare che il sito web carichi troppo lentamente. Altrettanto importante è la possibilità di utilizzare il certificato SSL , necessario per crittografare le connessioni con il sito e mettere gli utenti al riparo da tentativi di furto di informazioni. Inoltre, è bene che il fornitore del servizio offra delle soluzioni “scalabili”, che permettano di migliorare le performance del nostro sito man mano che i numeri di visite e visitatori crescono.

. Prima di tutto, è necessario , come IONOS, che assicuri sia ottime performance, sia elevati livelli di sicurezza. Quando si cerca un hosting per il sito aziendale, ad esempio, è necessario verificare che abbia delle data farm quanto più vicine a noi (se non in Italia, quanto meno in Europa), così da evitare che il sito web carichi troppo lentamente. Altrettanto importante è la possibilità di , necessario per crittografare le connessioni con il sito e mettere gli utenti al riparo da tentativi di furto di informazioni. Inoltre, è bene che il fornitore del servizio offra delle soluzioni “scalabili”, che permettano di migliorare le performance del nostro sito man mano che i numeri di visite e visitatori crescono. Scelta del CMS . Acronimo di Content Management System, il CMS è il cuore pulsante del sito web aziendale. Si tratta di una piattaforma che permette di creare il portale in maniera più o meno semplice. I CMS di ultima generazione consentono, ad esempio, di costruire il sito in maniera modulare , costruendolo pezzo dopo pezzo come se fosse un puzzle. In questo modo l’utente può personalizzarlo velocemente e senza troppa fatica, andando a inserire solamente quei componenti e quelle funzionalità di cui si ha bisogno.

. Acronimo di Content Management System, il CMS è il cuore pulsante del sito web aziendale. Si tratta di una piattaforma che permette di creare il portale in maniera più o meno semplice. I CMS di ultima generazione consentono, ad esempio, di , costruendolo pezzo dopo pezzo come se fosse un puzzle. In questo modo l’utente può personalizzarlo velocemente e senza troppa fatica, andando a inserire solamente quei componenti e quelle funzionalità di cui si ha bisogno. Scelta della piattaforma e-commerce . Alla scelta del CMS è strettamente legata anche quella della piattaforma di e-commerce. Solitamente, infatti, gli sviluppatori di Content Management System integrano all’interno del loro software un modulo che permette di creare un negozio virtuale all’interno del sito , con strumenti più o meno potenti a seconda delle necessità. Allo stesso tempo, però, è possibile anche utilizzare delle piattaforme “stand-alone” da integrare successivamente all’interno del sito. Come è semplice immaginare, la prima opzione è quella più semplice e veloce, ma a volte potrebbe non essere conveniente in tema di versatilità dell’e-shop. La seconda, invece, potrebbe richiedere un po’ più di lavoro, ma potrebbe regalare maggiori soddisfazioni in termini di vendite.

. Alla scelta del CMS è strettamente legata anche quella della piattaforma di e-commerce. Solitamente, infatti, gli sviluppatori di Content Management System integrano all’interno del loro software un modulo che permette di , con strumenti più o meno potenti a seconda delle necessità. Allo stesso tempo, però, è possibile anche utilizzare delle piattaforme “stand-alone” da integrare successivamente all’interno del sito. Come è semplice immaginare, la prima opzione è quella più semplice e veloce, ma a volte potrebbe non essere conveniente in tema di versatilità dell’e-shop. La seconda, invece, potrebbe richiedere un po’ più di lavoro, ma potrebbe regalare maggiori soddisfazioni in termini di vendite. Scelta del nome e dell’estensione. Anche se per molti potrà sembrare una scelta secondaria, il nome del dominio e l’estensione giocano un ruolo fondamentale in termine di branding e di indicizzazione. Per questo è necessario svolgere alcune ricerche (come un’analisi della concorrenza e degli obiettivi da raggiungere) prima di acquistare il nome del dominio. Va tenuto sempre a mente, infatti, che si tratta del “biglietto da visita” con il quale ci presentiamo a utenti e possibili acquirenti.

Come creare un sito professionale: i consigli

Il successo del sito aziendale dipende sì dai fattori tecnici, ma non solo. Ad esempio, è molto importante scegliere un layout responsive, che si adatti automaticamente alla visualizzazione da PC e smartphone. Oltre la metà del traffico web, infatti, passa dagli schermi di telefonini e dispositivi mobili: se non creiamo un sito web aziendale che sia perfettamente visualizzabile anche da uno smartphone, rischieremo di perdere centinaia e centinaia di potenziali utenti.

Allo stesso modo è necessario ideare un piano editoriale che preveda la pubblicazione di notizie, approfondimenti o nuove pagine in maniera costante. In questo modo gli utenti (e i motori di ricerca) troveranno sul portale contenuti sempre nuovi e aggiornati e saranno così incentivati a visitare nuovamente il sito.