Co-fondatore Facebook: “Solo Dio sa cosa sta facendo ai nostri ragazzi”

E’ persino divertente notare come i grandi guru della tecnologia preservino i propri cari da ciò che ‘vendono’ a tutti gli altri. Lo si era già intuito con la notizia secondo cui Bill Gates e Steve Jobs, così prodighi di consigli e slogan ad effetto, vietassero in realtà ai figli l’uso di tablet e telefonini, ben consci di quanto possano creare dipendenza a livello psicologico. Ora giunge direttamente dal co-fondatore ed ex presidente di Facebook Sean Parker un nuovo allarme sui rischi di dipendenza da social, nati proprio “sfruttando consapevolmente una vulnerabilità nella psicologia umana”.

“Quando Facebook stava nascendo ho conosciuto persone che mi dicevano: “Non sono sui social media”. E io rispondevo: “OK. Lo sarai. E poi ribattevano: “No, no, no, no. Amo i contatti nella vita reale, il valore dell’ intimità “. E io pensavo ….”Alla fine ti avremo” (…) E’ un ‘loop’ di validazione sociale, esattamente quello che un ‘hacker’ come me cerca perché si sta sfruttando una vulnerabilità della psicologia umana (…) I creatori, gli inventori, come me, Mark, Kevin Systrom di Instagram, lo capivamo perfettamente. Ma l’abbiamo fatto lo stesso. Solo Dio sa cosa stia facendo ai cervelli dei nostri ragazzi”.

Gli obiettivi iniziali del social network erano di assicurarsi che gli utenti passassero il più tempo possibile sul sito, e interazioni come i “mi piace” e i commenti sono servite a portare le persone più in profondità sul sito. Ora però Parker si chiede se l’ uso diffuso di siti di social network come Facebook abbia alterato la nostra produttività proprio come ha alterato le nostre interazioni sociali.

