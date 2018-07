“C’è un rimborso per te dall’Agenzia delle Entrate”. Ma è una truffa

editato in: da

L’Agenzia delle Entrate mette in allerta i cittadini per la truffa dei finti rimborsi fiscali via email con un comunicato stampa in cui viene spiegata nel dettaglio la procedura di phishing.

Si tratta, in particolare, di un tentativo di truffa via mail legato ai rimborsi fiscali.

Nel messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell’Agenzia, si informa di un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al proprio portale per elaborare manualmente la procedura.

“A tale scopo- si legge nel comunicato stampa ufficiale diramato dall’Agenzia- viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio account accedendo a un link contenuto nel testo della e-mail.

Il messaggio proviene apparentemente da un indirizzo di posta dell’Agenzia (ad esempio noreplys221[at]agenziaentrate.gov.it o noreplys22[at]agenziaentrate.gov.it), ma è in realtà inviato da un mittente diverso, non riconducibile all’Agenzia delle Entrate.

I messaggi di posta elettronica segnalati nascondono un evidente tentativo di entrare in possesso di informazioni riservate. Per evitare danni al proprio pc, l’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste comunicazioni, invita a non dare seguito al contenuto delle stesse e a cancellare immediatamente le false e-mail.

L’Agenzia delle Entrate non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi; sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Come sono pagati i rimborsi, si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale”.

