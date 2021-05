Cambiano i colori delle Regioni: Puglia verso la zona gialla

editato in: da

In arrivo il fine settimana e, come sempre, il monitoraggio sui colori delle Regioni italiane, previsto per venerdì 7 maggio. Attese alcune novità sostanziali: la Puglia punta alla zona gialla, Calabria e Basilicata potrebbero vedere alleggerita la propria posizione, Valle d’Aostra di nuovo arancione, in bilico la Sardegna.

I parametri di valutazione

Per passare in zona gialla, sono obbligatori quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive. E i parametri da rispettare sono: Rt (l’indice che misura la velocità del contagio) sotto 1 e “rischio complessivo” basso o moderato. Un indicatore quest’ultimo risultato del calcolo di 21 parametri, dalla comparsa dei nuovi focolai al tasso di occupazione di ospedali e terapie intensive.

Puglia torna gialla

Dopo essere diventata zona arancione il 26 aprile, la Regione governata da Michele Emiliano ha ora numeri da zona gialla. I ricoverati nelle terapie intensive restano ancora al di sopra del dovuto, ma l’indice rt migliora: “La situazione continua a migliorare – conferma l’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco – abbiamo un Rt calcolato da noi inferiore a 1, tassi di occupazione dei posti letto in miglioramento, non ci sono focolai in ospedali e Rsa”. Sulla scia della Puglia, puntano alla “promozione” anche Calabria e Basilicata.

Valle d’Aosta da rosso ad arancione

Dopo una settimana di lockdown in zona rossa, i numeri della Val d’Aostta si sono nuovamente normalizzati: ora i nuovi casi di contagio settimanale sono scesi a circa 200 ogni 100mila abitanti, e l’Rt è sotto 1. Lunedì 10 maggio sarà nuovamente zona arancione.

Sardegna in bilico

Sempre sotto particolare osservazione la situazione della Sardegna, che dal privilegio di essere stata l’unica zona bianca in Italia è finita in poche settimane nell’inferno della zona rossa. Uscita dal lockdown in 3 maggio per passare in zona arancione, l’isola vorrebbe ora entrare in zona gialla. Possibile, ma più probabile una ulteriore settimana in arancione.