La carta Dedicata a te sta per scadere, almeno fino alla prossima ricarica, ma dà la possibilità di ottenere uno sconto sul carburante direttamente alla pompa di benzina

Fonte: ANSA Sconto carburante con Carta Dedicata a te

La Carta Dedicata a te, rinnovata dal governo anche nel 2025 con l’ultima legge di Bilancio, dà diritto a uno sconto anche sul carburante. Si tratta però di un vantaggio che i distributori di benzina possono offrire, su base volontaria, alle persone in possesso della carta e che pagano con essa il pieno di carburante.

La ricarica della Carta Dedicata a te sta per scadere. Il saldo diventerà inutilizzabile all fine di febbraio, almeno fino alla prossima ricarica, la cui data è ancora incerta.

Il bonus benzina 2025 con Carta dedicata a te

Il governo ha avviato dal 2024 un’iniziativa che permette ai possessori della Carta Dedicata a te di ottenere uno sconto sul carburante. Questo bonus benzina varrà anche nel 2025, dato che la carta è stata rinnovata anche per quest’anno nella legge di Bilancio.

Le imprese che gestiscono le pompe di benzina aderiscono su base volontaria, e possono

applicare uno sconto immediato sull’importo del rifornimento pagato con la Carta Dedicata a te;

rilasciare un buono da utilizzare in un successivo acquisto di carburante.

Il cliente possessore della Social card non deve fare quindi nulla per ottenere questo bonus, se non assicurarsi che il proprio distributore di benzina aderisca all’iniziativa.

Chi aderisce allo sconto carburante

Le aziende che decidono di mettere a disposizione questo sconto per i possessori della Carta Dedicata a te possono rendere nota l’aderenza secondo modalità decise dalle imprese stesse singolarmente. Si può trattare di un’inserzione sul sito web, ma anche di un avviso presso la singola pompa di benzina.

Sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy è comunque disponibile un elenco con una serie di file pdf divisi per regioni, nei quali sono elencati tutti i distributori di carburante che aderiscono all’iniziativa.

La scadenza della ricarica della carta Dedicata a te

Il 28 febbraio 2025 scade il termine ultimo per spendere il saldo residuo sulla Carta Dedicata a te, dopo l’ultima ricarica del 2024. Dopo questa data la Social card verrà bloccata e le persone che ne sono in possesso potranno utilizzarlo soltanto dopo la prossima ricarica, ammesso che rispettino nuovamente i requisiti per riceverla.

La ricarica della Carta Dedicata a te è fondamentalmente assicurata. Il governo di Giorgia Meloni ha infatti stanziato i fondi per rifinanziare la misura nella legge di Bilancio del 2025. Non è ancora noto però quando avverrà la nuova ricarica.

Chi può ottenere la Social card

Fino al 2024, la Carta Dedicata a te è stata riservata alle famiglie con un Isee di meno di 15.000 euro. La carta non va richiesta, ma viene assegnata dopo un incrocio di dati tra Inps, Comuni e Poste italiane, che si occupa dell’emissione della prepagata fisica. Basta quindi aver presentato la Dichiarazione unica sostitutiva all’Agenzia delle entrate, con l’attestazione del proprio Isee.

All’interno della carta sono automaticamente caricati 500 euro, che possono però essere spesi soltanto per i beni di prima necessità. Tra questi gli alimentari, gli abbonamenti ai mezzi pubblici e appunto il carburante, che può ricevere lo sconto su base volontaria da parte del distributore di benzina.