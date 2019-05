Bollette luce e gas, come proteggersi dalle truffe

editato in: da

La bolletta elettrica è la voce che più incide sul budget familiare per il 65,6% degli italiani, che hanno dichiarato di voler risparmiare cercando l’offerta migliore sul mercato senza cadere in false promesse o in truffe.

Questo desiderio è ben noto anche ai malintenzionati che, proprio facendo leva su di esso, spesso mettono in piedi truffe pericolose in cui è facile cadere se non si sta attenti, ma dalle quali è altrettanto semplice proteggersi se si prendono opportune precauzioni. Ecco un breve vademecum di Facile.it per riconoscere i pericoli e mettersi al riparo.