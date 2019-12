Bollette, come funziona il rimborso automatico

editato in: da

Se va via la corrente da casa (ma anche in ufficio o azienda) senza preavviso, il fornitore di energia vi deve un rimborso. Lo stabilisce l’ARERA, l’autorità per l’energia, le reti e l’ambiente che ha recentemente reso noti gli indennizzi 2018 che i vari fornitori dovranno restituire ai loro utenti.

Nello specifico, l’Autorità di controllo del settore ha sancito che per il 2018 i fornitori di energia elettrica dovranno restituire 45 milioni di euro, derivanti dalle interruzioni non programmate e prolungate avvenute proprio nel corso dell’anno scorso. Le somme verranno restituite ai cittadini vittime dei disagi sotto forma di sconti in bolletta: nei prossimi conti energetici, dunque, potreste trovare un accredito che andrà a ridurre il totale da pagare al vostro fornitore.

Ma quando scatta il rimborso per mancanza di elettricità? Nelle direttive dell’Autorià per l’energia vengono individuate due diverse casistiche: le interruzioni con preavviso per lavori programmati e le interruzioni senza preavviso. Le prime sono quelle dovute all’esecuzione di lavori di manutenzione e che devono essere comunicate con almeno con 24 ore di anticipo in caso di emergenze o, nelle altre casistiche, con 3 giorni di anticipo. Le seconde, invece, dipendono da cause e fattori esterne e si dividono in lunghe (oltre i 3 minuti di interruzione), brevi (al di sotto dei 3 minuti) e transitorie (per una frazione di secondo).

Sia per le interruzioni con preavviso sia per quelle senza preavviso il tempo massimo di ripristino dell’elettricità è di 8 ore. Trascorso questo lasso di tempo scattano i rimborsi automatici (non devono essere richiesti) che, come detto, verranno accreditati direttamente in bolletta sotto forma di sconto. Per le utenze domestiche con potenza uguale o inferiore ai 6 kWh si parte da un indennizzo minimo di 30 euro, che aumenta di 15 euro ogni 4 ore di interruzione ulteriore. L’indennizzo massimo riconosciuto agli utenti domestici è di 300 euro.

Ovviamente, ci sono anche dei casi in cui i rimborsi non verranno riconosciuti, nonostante le interruzioni della fornitura oltrepassino il limite delle 8 ore. Come chiarisce l’ARERA, infatti, i fornitori non devono riconoscere un indennizzo nel caso in cui l’interruzione sia causata da una calamità naturale. L’azienda, comunque, è tenuta a registrare l’evento nel cosiddetto “Registro delle interruzioni”, in modo che a un eventuale controllo risulti la motivazione del mancato rimborso in bolletta.