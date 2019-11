Come prepararsi al Black Friday 2019: sconti e negozi (fisici e online) da tenere d’occhio

editato in: da

Uno dei giorni più attesi degli amanti dello shopping sta arrivando, il 29 novembre 2019 è alle porte, e fornitori e venditori si stanno preparando al meglio per assicurare ai propri clienti le migliore offerte del mercato durante il Black Friday. Nell’attesa, comunque, c’è chi sta già adocchiando ciò che vorrebbe acquistare, aggiungendo alla propria wishlist i prodotti che vorrebbe assicurarsi ad un prezzo super scontato.

Per tutti quelli che rientrano in questa categoria, allora, potrebbe tornare utile avere a portata di mano una lista di negozi (fisici e online) da tenere d’occhio già prima del 29 novembre.

Il fenomeno del Black Friday, che ha origini statunitensi, in Italia è prima arrivato tramite delle campagne promozionali che hanno coinvolto principalmente i negozi online. Dopo gli e-commerce ha raggiunto i negozi fisici, tanto che adesso anche i piccoli negozianti aderiscono all’iniziativa, promettendo sconti di vario genere ai propri clienti.

Per chi acquista recandosi principalmente nei negozi fisici, specie se non si tratta di franchising, è importante provare prima a farsi un’idea di quelli che sono i prezzi medi della merce che si ha intenzione di acquistare durante il Black Friday. In questo modo si scongiura il rischio di andare a comprare qualcosa che è stata solo apparentemente scontata e che magari presenta un costo maggiore di quello che aveva prima del 29 novembre. La stessa accortezza, inoltre, è bene averla anche quando si acquista online presso un rivenditore privato (su Ebay o su Amazon per esempio).

Chi compra online, tuttavia, predilige spesso e-commerce e piattaforme digitali che rivendono direttamente i prodotti, senza cioè dare spazio a privati o rivenditori. Spesso si tratta di noti brand o catene di negozi in franchising sparsi un po’ in tutta Italia (e non solo), che mettono a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare direttamente online i propri prodotti.

Molti di questi negozi online hanno già annunciato in questi giorni grandi promozioni, alcune delle quali valide già prima del Black Friday.

Le promozioni di Amazon, per esempio, dureranno per tutta la Cyber Week, con offerte sui prodotti in vendita che scatteranno ogni cinque minuti. Offerte spalmate su più giorni verranno anche fatte Eprice, piattaforma specializzata nella vendita di elettronica che quest’anno riproporrà la Black Hour, ovvero una promozione che mette in palio per un’ora al giorno, tutti i giorni, 60 prodotti in totale. Offerte lampo durante il Black Friday verranno fatte anche da Mediaworld, Unieuro e sul sito di Groupon. In quest’ultimo caso i prodotti in vendita verranno scontati fino al 70%.

Euronics ha invece fatto sapere che per tutta la giornata del 29 novembre sconterà televisori, elettrodomestici e giocattoli, mentre su Ebay i prodotti di elettronica verranno scontati per tutto il week end successivo al Black Friday, insieme ai prodotti per la casa e gli articoli per bambini. Inutile dire, fine, che al Black Friday aderiranno anche le grandi catene di abbigliamento, compresi quelli dell’industria del fast fashion.

Secondo uno studio effettuato da Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa, le ricerche giornaliere online sono notevolmente aumentate in vista del Black Friday 2019. I prodotti più ricercati sono quelli di elettronica e gli elettrodomestici. Gli utenti, in previsione dei notevoli risparmi previsti nel corso della giornata del 29 novembre, si sono concentrati sulla ricerca di casse altoparlanti, orologi sportivi, aspirapolvere, robot da cucina, tablet e televisori. Relativamente ai singoli prodotti, invece, i cinque articoli in assoluto più cercati sono stati Google Home Mini, gli auricolari Apple AirPods, le scarpe Dr Martens 1460 donna, lo smartphone Xiaomi Redmi Note 5 e quello Xiaomi Mi A2 lite.