Batteri nel salmone, l’appello del supermercato diventa un caso: cosa sapere

La notizia è di quelle che hanno già messo in allarme molti italiani, tanto da balzare immediatamente nei Trend di Google tra le parole più cercate online. Quindi è utile fare chiarezza per spiegare bene cosa sta accadendo. Iniziamo col dire che non c’è nessun allarme batteri nel salmone: quello comunemente venduto nei supermercati italiani è tendenzialmente sicuro.

Il caso di Arcade: marca e lotto

Detto questo, un caso di cronaca scoppiato ad Arcade, comune di neanche 5mila abitanti in provincia di Treviso, ha fatto scatenare il panico. Tutto è iniziato con un supermercato del paese, il Maxì, che ha deciso di ritirare il salmone dai suoi scaffali per presunto rischio microbiologico.

Il prodotto in questione è la confezione da 100 grammi del salmone norvegese affumicato a marchio Starlaks, lotto numero 619NI2010D2205.

Non solo. Il negozio ha chiesto a tutti i clienti che avessero acquistato il salmone a rischio contaminazione da batteri di riportarlo indietro. Per raggiungere il maggior numero di potenziali clienti possibile, si è attivato persino il Comune tramite i suoi canali ufficiali e social.

Tre morti in Gran Bretagna

Ma perché la notizia ha fatto scattare la paura? Non è certo la prima volta che sentiamo parlare di rischio batteri nel salmone, ma poche settimane fa, in Gran Bretagna, tre persone ricoverate in ospedale sono addirittura morte dopo aver mangiato a cena panini di pollo preconfezionati, contaminati con batteri di listeria.

Ad annunciarlo erano stati funzionari del ministero della Sanità britannico. Due persone erano in cura alla NHS Foundation Trust dell’Università di Manchester, la terza all’Aintree University Hospital Foundation Trust a Liverpool. In totale sono state sei le persone contagiate dal batterio. È stata immediatamente aperta una inchiesta e il fornitore, The Good Food Chain, ha deciso volontariamente di interrompere la produzione di salmone.

5 Paesi Ue colpiti da un focolaio

A inizio giugno, un focolaio di listeriosi – purtroppo non il primo – ha colpito cinque Paesi europei dove è alto il consumo di salmone: Estonia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Francia. Anche lì si è trattato di pesce affumicato a freddo attraverso aromi liquidi.

È bene sapere che tra il 2014 e il 2019 sono stati registrati 22 casi di infezione da Listeria monocytogenes appartenenti allo stesso ceppo, di cui cinque fatali, causati da salmone e trota affumicati prodotti in Estonia (qualche tempo fa vi avevamo parlato delle vongole ritirate in Italia e del caso del tonno).

La situazione in Italia

La Listeria è un batterio che resiste e si moltiplica anche alla temperatura del frigorifero, e per eliminarlo è necessario cuocere gli alimenti a 70°C per almeno 10 secondi. Può provocare febbre, nausea, diarrea, dolori muscolari e nei casi più gravi, quando si diffonde al sistema nervoso, emicranie, confusione, irrigidimento del collo e perdita dell’equilibrio.

Tra il 2018 e il 2019 sono arrivati in Italia quattro lotti di salmone e trota contaminati dal ceppo di Listeria responsabile del focolaio, fortunatamente senza conseguenze sulla salute. Le concentrazioni minime del batterio e le nostre diverse abitudini alimentari rispetto ai Paesi del Nord Europa hanno probabilmente contribuito a evitare infezioni tra i consumatori italiani.

Le persone più a rischio sono anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza e persone con il sistema immunitario compromesso, che dovrebbero dunque evitare di consumare il salmone affumicato a freddo, o farlo solo dopo cottura.

Cosa fare

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, nessun allarme per il nostro Paese, a patto di seguire sempre le normali raccomandazioni per la prevenzione della listeriosi: