Semplicità e accessibilità, dal 1 novembre in Autolinee Toscane si viaggia con la tessera sanitaria

Semplice e accessibile: sono queste le due parole chiave che descrivono come sarà il nuovo sistema di acquisto dei titoli di viaggio che entrerà in funzione dal 1° novembre con l’arrivo di Autolinee Toscane. Il sistema di vendita sarà uguale in tutta la regione e sarà sia fisico nelle biglietterie e rivendite autorizzate che digitale grazie alla biglietteria online attiva 24 ore su 24 sul nuovo sito di Autolinee, via sms e tramite APP.

I viaggiatori continueranno a trovare le stesse linee, gli stessi bus, le stesse fermate, gli stessi orari e le stesse tariffe, ma potranno contare su sistemi più semplici per acquistare i titoli di viaggio tramite sito, sms, rivendite, biglietterie e l’app TABNET (disponibile per IOS e Android). Proprio su questa app sarà possibile acquistare, in piena mobilità e autonomia tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti.

Naturalmente, la app e il sito web non saranno gli unici canali di vendita: i biglietti e gli abbonamenti potranno essere acquistati anche nelle 35 biglietterie ufficiali (a cui si aggiungeranno 3000 rivenditori autorizzati), dove si potrà trovare il supporto necessario a completare la registrazione o l’acquisto dei titoli di viaggio. Inoltre, dall’11 ottobre, presso le biglietterie degli attuali gestori, sarà presente anche uno spazio di Autolinee Toscane per consentire ai passeggeri di registrarsi e avere informazioni.

“La nostra sfida è quella di gestire il subentro – ha commentato l’Ad di Autolinee Toscane, Jean Luc Laugaa – in modo che gli utenti non siano penalizzati. Abbiamo ereditato una situazione disomogenea, con sistemi e abitudini diverse da azienda ad azienda, che noi uniformeremo: stesse modalità e procedure in tutta la regione. Sarà una rivoluzione dolce”.

Un’altra grande novità è che grazie a questo nuovo sistema la Toscana diventa plastic free anche per gli abbonamenti degli autobus. Gli abbonati, infatti, non dovranno più preoccuparsi di portare con sé l’abbonamento cartaceo o la tessera, ma potranno salire sul bus portando con sé unicamente la propria tessera sanitaria, che sarà sufficiente mostrare come titolo di viaggio.