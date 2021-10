Auto e monopattini, cambia il codice della strada. Le novità

E’ iniziato in Parlamento il confronto sulla revisione del codice della strada, che dall’approvazione con il Decreto legislativo nr. 285 del 1992 è continuamente oggetto di revisioni, integrazioni, abrogazioni dei 245 articoli di cui è composto oltre che dei 408 articoli e 19 appendici di cui è composto il suo Regolamento di attuazione.

Partiti divisi

Le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera inizieranno a esaminare gli emendamenti al testo giunti dai partiti, concordi su alcune misure e decisamente lontani su altre. C’è una convergenza di base sulla stretta ai monopattini, mentre più lontane appaiono le posizioni riguardo limiti di velocità in autostrada.

Monopattini, cosa cambia

Si punta in primis a regolamentarne la circolazione attraverso parcheggi, targa, Rc e obbligo di casco e giubbotto catarifrangente. Il limite di velocità potrebbe essere portato a 20kmh, con proposta di confisca (da parte della Lega) per chi modificasse il mezzo allo scopo di aumentarne le prestazioni. Si va anche verso il divieto di salieìrci in due, come spesso accade soprattutto nelle località turistiche. Su queste misure, come detto, c’è ampia convergenza delle forze parlamentari.

Fumo e smartphone in auto

La proposta di divieto di fumo in auto viene dal M5s, cui si afìggiungono i divieti – in questo caso condivisi – di utilizzo di “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”. L’ipotesi al vaglio è di alzare la sanzione ad una somma compresa tra 422 e 1.697 euro (la forbice attuale è di 167-661 euro), con in più la sospensione della patente da 7 giorni a due mesi.

Foglio rosa

Richiesta condivisa anche quella di allungare la durata del foglio rosa a dodici mesi, con l’obiettivo di dare la possibilità di svolgere l’esame tre volte nell’arco di un anno e non solo due.