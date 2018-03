Shock Amazon Prime: 36 euro l’anno dal 4 aprile 2018

editato in: da

I fruitori del servizio Amazon Prime si sono svegliati stamattina con una sorpresa amara: il costo, che finora è stato di 19,99 euro l’anno, passa adesso a 36 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui cambiamenti interni al colosso delle vendite online.

Questa mattina gli utenti Amazon Prime si sono svegliati con una e-mail che non avrebbero mai dimenticato. Oggetto: “Importante cambiamento al tuo abbonamento Amazon Prime”. “Ti contattiamo per informarti di un imminente cambiamento al tuo abbonamento. Il prezzo dell’abbonamento annuale aumenterà a EUR 36/anno (equivalente a EUR 3/mese) a partire dal 4 aprile 2018 per le nuove iscrizioni e, per dare notifica del cambiamento con adeguato anticipo, a partire dal 4 maggio 2018 per i clienti già iscritti”. Segue poi una notifica personale sulla data del cambio di servizio per ogni utente, a seconda del mese di rinnovo.

Ovviamente si è scatenato il panico tra gli abbonati ad Amazon Prime. Dopo aver ricevuto in regalo il pacchetto video, music, foto, ecc…, credevano di aver trovato l’America con un’offerta super vantaggiosa. Ma non avevano calcolato quest’innalzamento dei costi, che adesso ha fatto storcere il naso a milioni di persone in tutta Italia.

Non è la prima volta questa che Amazon alza i suoi prezzi. La prima volta è stata nel 2015, quando si è passati dai 9,99 euro annui per il servizio Prime ai 19,99 euro cui ci eravamo abituati. È vero che 36 euro sembra una cifra molto alta a un primo sguardo, ma pensateci bene: sono pochi euro al mese per spedizioni gratuite tutto l’anno. Certo, se non siete soliti acquistare da Amazon forse non conviene. Ma per ovviare a questo problema, il colosso delle vendite online ha creato degli abbonamenti mensili che costano 4,99 euro. Se, ad esempio, si sa che un mese si faranno diverse compere su internet, si può attivare il servizio solo per 30 giorni e disattivarlo alla fine.

In questo momento sono molte le persone che in Italia si stanno lamentando dell’innalzamento del costo di Amazon Prime: pensate però che all’estero questo è molto più elevato. In Francia costa 49 euro, in Germania 69 euro e in Inghilterra il prezzo è invece di 79 sterline.