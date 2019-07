Airbnb modifica la policy: prezzi e tariffe più chiare da subito

editato in: da

Airbnb modifica alcuni aspetti della propria policy e fa pace con la Ue dopo una parentesi burrascosa nei propri rapporti. Un anno fa la commissione europea aveva intimato ad Airbnb di cambiare registro prima che le autorità dei diversi stati membri iniziassero a multarla. Oggi AirBnb modifica diversi aspetti della propria policy e si allinea alle norme Ue sul diritto dei consumatori.

COSA CAMBIA – Nelle ricerche di alloggio “gli utenti vedranno nella pagina dei risultati il prezzo totale, comprensivo di tutti gli oneri e supplementi obbligatori applicabili (come i servizi, le spese di pulizia e le tasse locali)”, scrive Bruxelles. Inoltre, “Airbnb distingue chiaramente se l’offerta di alloggio è immessa sul mercato da un privato o da un professionista;”, e “fornisce un link facilmente accessibile alla piattaforma per la risoluzione delle controversie online sul suo sito web”.

“D’ora in poi i consumatori possono stare sicuri che il prezzo che vedono nella prima pagina è quello da pagare alla fine. Sono molto soddisfatta che Airbnb si sia resa disponibile a cooperare con la Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori per migliorare il funzionamento della sua piattaforma. Mi aspetto che altre piattaforme seguano il suo esempio”, ha detto la commissaria alla giustizia Vera Jourova.

LE NOVITA’ PER GLI UTENTI – Diversi i cambiamenti nella policy di Airbnb: